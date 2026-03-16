신용보증기금, 하나은행과 광주·호남권 거점기업 육성 나선다

16일 광주광역시·광주상공회의소·기술보증기금과 업무협약

하나은행은 신보에 30억원 출연

신용보증기금이 하나은행·기술보증기금 등과 광주·호남권 거점기업 육성 지원에 나선다. 지역 중소기업의 금융 접근성을 높이고 성장 잠재력이 높은 기업을 발굴해 지역경제 활성화로 이어가겠다는 취지다.

신용보증기금은 16일 광주시청에서 하나은행, 광주광역시, 광주상공회의소, 기술보증기금과 광주·호남권 거점기업 육성 지원 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 이번 협약은 광주·호남권 소재 중소기업에 대한 맞춤형 금융지원을 통해 지역 거점기업을 육성하고, 지역 산업 경쟁력을 강화하기 위해 마련됐다. 협약에 따라 하나은행은 신보에 특별출연금 20억원, 보증료 지원금 10억원 등 총 30억원을 출연한다. 신보는 이를 바탕으로 총 1230억원 규모의 협약보증을 공급할 계획이다. 지원 대상은 호남권 소재 기업 가운데 신성장동력산업 영위 기업, 수출기업 및 해외 진출기업, 지역기반산업 영위 기업, 고용창출기업 등 성장 잠재력이 높은 중소기업이다.

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신보는 특별출연 협약보증을 통해 3년간 보증 비율 100%를 적용하고 보증료를 0.3%포인트 차감한다. 보증료 지원 협약보증의 경우 2년간 0.6%포인트의 보증료를 지원해 기업의 금융비용 부담을 낮출 방침이다. 광주광역시는 광주 소재 기업에 대해 기업당 3억원 한도로 2년간 연 2.0%포인트의 이자를 지원한다. 광주상공회의소는 회원사를 대상으로 사업을 안내해 참여를 유도할 예정이다. 신보 관계자는 "이번 협약이 광주·호남권 기업들의 원활한 자금 조달과 경영 안정에 실질적인 도움이 되길 기대한다"며 "앞으로도 신보는 광주·호남권이 첨단기술 중심의 미래 신산업 발전을 선도하는 지역으로 한 단계 도약할 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"고 말했다.

이은주 기자 golden@asiae.co.kr



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