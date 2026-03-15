농협금융, 마을기업 자립·성장 위한 포용 금융 지원

지자체·신용보증재단과 협력해 지원 체계 구축

이찬우 회장 "현장 중심 지원 강화"

NH농협금융지주가 마을기업 자립·성장을 돕기 위한 지역 밀착형 금융 지원에 나선다고 15일 밝혔다.

지역주민 주도로 참여해 지역 자원을 활용한 수익사업을 추진하고, 공동체 문제를 해결하는 조직인 마을 기업은 행정안전부가 지정하고 육성한다.

2024년 기준 전국에 1726개 마을기업이 운영 중이다. 이 가운데 84%는 비수도권에 있고, 3070억원의 매출을 기록했다.

농협금융은 마을기업을 핵심 파트너로 설정하고, 지방자치단체·지역 신용보증재단과 협력해 금융·비금융 통합 지원 체계를 구축할 예정이다.

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전국에 네트워크망을 둔 농협금융의 강점을 살려 보증·이차보전 등 금융 지원뿐 아니라 경영 컨설팅, 상품 경쟁력 강화, 지역농협과 중앙회를 통한 판로 개척 지원 등의 비금융 지원도 병행할 방침이다.

이찬우 농협금융 회장은 "(오는 8월) 마을기업법 시행을 앞두고 공적 지원과 민간 금융이 조화를 이루는 모범적인 포용적 금융 모델을 만들 것"이라며 "마을기업이 지역 경제의 든든한 허리로 성장하도록 현장 중심 지원을 강화하겠다"고 말했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr



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