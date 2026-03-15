핵탄두·잠수함은 보유했지만 SLBM '트라이던트'는 美 의존

자유민주당 대표 "제2의 트럼프 없을 거란 희망에 안보 맡길 수 없어"

도널드 트럼프 미국 대통령의 유럽 안보 압박이 이어지는 가운데 영국의 핵 억지력이 미국에 상당 부분 의존하고 있어 독자적인 핵전력을 구축해야 한다는 주장이 제기됐다.

영국 자유민주당 에드 데이비 대표. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

15일(현지시간) 영국 BBC에 따르면 영국 중도 성향 제2야당인 자유민주당의 에드 데이비 대표는 미국에 대한 방위 의존도를 줄이기 위해 영국이 자체 핵미사일을 개발해야 한다고 주장했다.

영국은 자체 핵탄두 225개를 포함한 핵전력의 작전 통제권을 보유하고 있다. 그러나 이를 탑재하는 잠수함발사탄도미사일(SLBM) '트라이던트'는 미국이 개발한 체계다.

데이비 대표는 이날 봄 전당대회 연설문에서 "영국이 2040년대 트라이던트 대체를 준비하면서 필요한 수십억 파운드의 예산을 미국이 아닌 영국에 투자해야 한다"며 "진정으로 독립적인 핵 억지력을 구축해야 한다"고 말했다.

영국은 세계에서 세 번째로 핵폭탄을 개발했으며 1960년대부터 핵추진잠수함 기반 전략 핵전력을 운용해 왔다. 현재는 전략핵잠수함 '뱅가드급'에 미국이 개발한 트라이던트 미사일을 탑재하고 있다.

트라이던트 발사 권한은 영국 총리에게 있지만 미사일 자체가 미국에서 생산되고 유지·정비도 미국에서 이뤄지는 만큼 영국 핵전력이 미국에 의존적이라는 지적이 꾸준히 제기돼 왔다. 데이비 대표는 "미국이 제2의 트럼프를 배출하지 않을 것이라는 희망에 국가 안보를 맡길 수 없다"며 "독자적인 핵 억지력 구축이 필요하다"고 강조했다.

다만 영국 정부는 자국 핵전력이 충분히 독립적이라는 입장을 유지하고 있다. 영국 국방부 대변인은 "독립적인 핵 억지력은 영국의 궁극적인 안전 보장"이라며 "현대화된 핵전력은 영국 국방의 핵심이자 북대서양조약기구(NATO) 안보에 대한 기여"라고 밝혔다.

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BBC는 자체 핵미사일을 개발할 경우 트라이던트 대체 사업 예산을 크게 넘어서는 비용이 필요할 것이라고 지적했다. 현재 유럽에서 독자적인 핵전력을 보유한 국가는 영국과 프랑스 두 나라뿐이다. 프랑스는 영국과 달리 완전히 독립적인 핵전력 체계를 구축하고 있다. 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 최근 자국 핵전력을 확대하고 핵 공격이 가능한 전투기를 동맹국에 임시 배치하는 방안을 제안한 바 있다.

박정연 기자 jy@asiae.co.kr



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