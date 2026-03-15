베선트 美재무장관·허리펑 中부총리 15∼16일 회동

관세·희토류·첨단기술 수출통제 등 통상 현안 논의

미국과 중국이 프랑스 파리에서 경제·무역 문제를 논의하는 고위급 회담을 시작했다.

스콧 베선트 미국 재무부 장관. 게티이미지연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

15일 외신 등에 따르면 스콧 베선트 미국 재무장관과 허리펑 중국 국무원 부총리가 이끄는 양국 대표단은 이날 파리에서 경제·무역 협상에 돌입했다.

이번 회담은 이달 말 중국 베이징에서 열릴 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석 간 정상회담을 앞두고 진행되는 것으로, 16일까지 이틀간 이어질 예정이다.

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양측은 관세 문제를 비롯해 희토류, 첨단기술 수출 통제, 미국산 농산물 구매 등 주요 통상 현안을 논의할 계획이다. 이번 협상은 미중 정상회담을 앞두고 주요 의제를 조율하기 위한 사전 협의 성격이 강한 것으로 평가된다.

박정연 기자 jy@asiae.co.kr



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