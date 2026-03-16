무협, ‘한일 신산업 무역회의’ 개최…산업·경제 협력 방안 모색

한일·일한경제협회 등 공동 주최

한일 정부·기업 관계자 80명 참석

한국무역협회는 16일 일본 도쿄 경단련회관에서 한일경제협회·일한경제협회·일한산업기술협력재단과 공동으로 '제26회 한일 신산업 무역회의'를 개최했다고 밝혔다.

한일 신산업 무역회의는 양국 경제계가 산업·경제 분야의 공동 과제를 점검하고 협력 방안을 모색하는 민간 협력 플랫폼으로 1999년 출범했다. '한일이 함께 나아가는, NEXT STEP'을 주제로 열린 이번 회의에는 양국 정부·기업·기관·학계 관계자 80여명이 참석했다.

한국 측 의장인 이인호 한국무역협회 부회장은 개회사에서 "한일 경제협력은 지금 중요한 전환점에 서 있다"며 "CPTPP(환태평양경제동반자협정)와 한일 FTA 등을 통해 미래 통상 질서를 함께 설계하고 그 성과를 실질적인 성장과 안정으로 연결할 때 의미가 있을 것"이라고 말했다.

이어 "에너지, 공급망, 그리고 연결 인프라 등 국민의 일상과 맞닿은 영역에서 협력이 축적돼야 한일 협력이 보다 입체적인 구조로 발전할 수 있다"며 민생과 산업을 함께 아우르는 협력의 중요성을 강조했다.

일본 측 의장인 아소 유타카 아소시멘트 회장은 "고조되고 있는 지정학적 불안 속에서 한일 양국은 에너지와 공급망 분야에서 공통의 도전에 직면해 있다"라며 "안정적인 한일 관계를 기반으로 새로운 협력 가능성을 발굴하고 실질적인 행동으로 옮겨야 할 때"라고 밝혔다.

이어진 세션 발표에서는 ▲공급망·에너지 ▲스타트업 ▲관광·인적교류 ▲에이지테크 분야의 협력 방안이 다각도로 논의됐다.

가노 이사오 일본국제교류센터 이사장은 공급망과 에너지, 인구감소 문제 등 양국 공통의 과제 해결을 위한 양국 간 전략적 협력의 필요성을 강조했다. 권순박 SBJ 은행(신한은행 일본법인) 대표이사는 기술 패권 시대를 맞아 미래 경쟁력 창출의 핵심축으로 스타트업에 주목하며, 한국의 디지털 역량과 일본의 제조 기반을 바탕으로 한 협력 방안을 공유했다.

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이날 논의된 주요 내용은 오는 5월 도쿄에서 열리는 제58회 한일경제인회의에 주요 안건으로 상정될 예정이다. 무역협회는 이번 회의 성과를 토대로 한일 협력의 외연을 민생과 신산업 전반으로 확대하고 이를 CPTPP와 한일 FTA 협의의 동력으로 발전시켜 나갈 계획이다.

장보경 기자 jbg@asiae.co.kr



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