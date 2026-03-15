이재명 대통령이 13일 충북 청주오스코에서 열린 '충북의 마음을 듣다' 타운홀미팅 간담회에서 발언하고 있다. 2026.3.13 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이재명 대통령은 15일 "산림 인근에서 소각 절대 안 된다"고 경고했다.

이 대통령은 이날 새벽 1시15분 엑스(X·옛 트위터)에 "산불 나면 실화죄로 처벌받고 피해배상까지 해야 한다. 조심, 또 조심"이라며 이같이 강조했다.

이 대통령은 글과 함께 농촌에서 관행적으로 논과 밭을 태우는 경우가 많아 대형 산불로 이어질 수 있다는 내용의 기사를 공유했다.

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한편 정부는 14일부터 다음 달 19일까지를 '대형산불 특별대책 기간'으로 정하고 산불 예방과 단속 활동을 강화한다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



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