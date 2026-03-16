경찰청·화학물질안전원·도로교통공단 협약

경찰이 화학사고 발생 시 교통정보를 신속히 제공할 수 있도록 협력체계를 구축했다.

경찰청은 오는 17일 기후에너지환경부 산하 화학물질안전원, 한국도로교통공단 등과 화학사고 발생 시 신속한 교통안전 정보 제공을 위한 업무협약을 체결할 예정이라고 16일 밝혔다. 사고가 발생했을 때 주민들의 신속한 대피를 지원하고 2차 피해를 예방하기 위한 목적이다.

경찰청이 기후에너지환경부 산하 화학물질안전원, 한국도로교통공단 등과 화학사고 발생 시 신속한 교통안전 정보 제공을 위한 업무협약을 체결한다. Gemini 생성 이미지 AD 원본보기 아이콘

경찰은 협력체계를 바탕으로 대규모 화학사고 발생 시 사고 현황과 우회 안내 등 안전 정보를 경찰청 도시교통정보센터를 통해 표출한다. 화학사고가 발생할 경우 관련 정보가 신속하게 공유되지 않으면 교통 혼잡으로 인해 대피가 지연되거나 추가 피해로 이어질 우려가 있다.

경찰청은 향후 화학사고 발생 시 '민간 내비게이션 회사 등 관계기관과의 협력을 통한 사고 알림 정보·우회경로 안내 지원'에 나서고, 화학물질안전원은 '화학 사고정보 및 통제 현황 등 안전 정보 제공'을 담당한다. 한국도로교통공단은 '도시교통정보센터 플랫폼을 통한 관련 안전 정보 표출 지원 등 신속한 안전 정보 제공'이 이뤄질 수 있도록 협력해 나간다는 구상이다.

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김호승 경찰청 생활안전교통국장은 "대규모 화학사고의 피해를 최소화하기 위해 중요한 건 정확한 정보를 신속하게 전달하는 것"이라며 "실질적인 협력체계를 한층 강화하겠다"고 말했다.

장희준 기자 junh@asiae.co.kr



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