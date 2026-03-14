주요 증권사 대부분 평균 1억원 웃돌아

증권사 전반의 실적 개선 영향

역대급 증시 활황 영향으로 증권사 금융투자업무 담당자의 평균 연봉이 4억원을 넘어서는 사례가 등장했다.

14일 복수의 매체는 금융투자업계 소식을 인용, 지난해 다올투자증권 금융투자업무 담당자의 평균 연봉은 4억3500만원으로 전년보다 1억3200만원(43%) 증가했다고 전했다.

가장 많은 보수를 받은 직원은 채권영업파트의 박신욱 수석매니저로, 급여 8200만원에 채권영업 상여 38억3500만원을 더해 총 39억1900만원을 수령했다. 채권영업 부문의 최동혁 수석매니저는 28억6300만원, 고윤석 매니저는 26억5300만원을 받는 등 채권 영업 실적에 따른 대규모 성과급이 보수 상승을 이끈 것으로 나타났다.

반면 이병철 다올투자증권 대표이사 회장은 지난해 18억900만원의 보수를 받아 전체 보수 순위 4위에 머무르는 등, 임원 평균 연봉은 3억3300만원으로 전년보다 감소했다. 직원 평균 보수가 임원 평균 연봉을 웃도는 이례적인 현상이 나타난 것이다.

여의도의 증권가. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

다른 증권사에서도 보수 상승 흐름이 이어졌다. 키움증권 금융투자업무 담당자의 평균 연봉은 2억7300만원으로 전년보다 1억7200만원(58%) 증가했다. 해당 부서 인력도 130명에서 215명으로 65% 늘었다.

삼성증권 금융투자업무 담당자의 평균 연봉은 2억1400만원으로 집계됐다. 이 회사에서는 노혜란 영업지점장이 18억1700만원을 받아 최고 보수 수령자로 기록됐다. 급여는 1억2300만원, 상여는 16억8500만원이었다. 박종문 삼성증권 대표이사는 급여 7억7400만원과 상여 9억2800만원을 합산해 18억400만원을 수령했다.

증권사 전반의 실적 개선 영향으로 임직원 평균 연봉도 크게 상승했다. 증권사별로 보면 메리츠증권 임직원의 평균 연봉이 1억9600만원으로 가장 높았다. 이 외에 NH투자증권 1억8000만원, 미래에셋증권 1억7000만원, 삼성증권 1억6900만원 등 주요 증권사 대부분이 평균 연봉 1억원을 크게 웃돌았다.

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업계에서는 지난해 증시 거래대금이 급증한 시장 환경이 보수 상승의 주요 배경으로 보고 있다. 실제로 지난해 코스피 일평균 거래대금은 16조9000억원으로 전년보다 57.1% 증가했다.

최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr



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