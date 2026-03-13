중동 상황으로 증시 변동성이 커지는 가운데 금융감독원이 불법 공매도를 막기 위해 증권사에 철저한 주문 체계 관리를 요청했다.


금감원 "증시 변동성 ↑…불법공매도 차단 총력"
금감원은 13일 오후 이승우 금감원 공시·조사부문 부원장보 주재로 공매도중앙점검시스템(NSDS) 참여 증권사 대상 긴급 간담회를 열어 이같이 밝혔다.

이 부원장보는 "최근 중동 상황으로 증시 변동성이 확대되는 가운데 공매도가 시장의 신뢰를 훼손하지 않도록 철저한 준법 관리를 당부한다"고 말했다.


이 부원장보가 강조한 것은 공매도 주문 단계에 대한 철저한 관리다. 매도 가능 잔고 산정 과정 및 잔고 초과 매도 주문 차단 기능 등을 통해 무차입 공매도를 막을 수 있다.

공매도 관련 내부통제 강화도 주문했다. 최근 발생한 무차입 공매도 중 다수가 단순 실수나 착오 등으로 인한 것인 만큼 준법 감시 기능을 점검해야 한다는 것이다.


전산시스템 관리 및 시장 감시 강화 또한 요청했다. 대량의 데이터를 한꺼번에 처리하는 공매도 전산시스템 특성상 시스템 장애로 인해 공매도 위반이 발생할 수 있다.

금감원은 시장을 교란하는 공매도에 대해 신속히 조사해 엄정 조치할 계획이다.


박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr
