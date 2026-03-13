브리핑 사진 공개 뒤 참모진 불만…취재 제한

사진기자단 반발 "언론 자유 침해"

미국 국방부가 피트 헤그세스 국방장관의 사진이 마음에 들지 않는다는 이유로 브리핑 현장에 사진 기자들의 출입을 막은 것으로 전해져 논란이 일고 있다. 공직자 이미지 관리 때문에 기자의 취재를 제한하는 것은 언론 자유를 침해할 수 있다며 언론단체들의 반발이 이어지고 있다.

피트 헤그세스 미국 국방장관이 지난 4일(현지시간) 워싱턴 펜타곤에서 열린 브리핑에서 발언하고 있다. AP연합뉴스

11일(현지시간) 워싱턴포스트(WP)는 국방부가 최근 군사 충돌 관련 브리핑에서 언론사 사진기사들의 취재를 제한했다고 보도했다. 보복을 우려해 익명을 요구한 관계자들에 따르면 이는 브리핑에서 촬영된 헤그세스 장관의 사진이 마음에 들지 않는다는 참모진의 의견이 작용한 것으로 전해졌다.

문제가 된 브리핑은 지난 2일 펜타곤에서 진행됐다. 해당 브리핑은 미국과 이스라엘이 이란을 공동 타격해 이란의 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이가 사망한 이후 처음 열린 것이었다.

당시 AP통신과 로이터, 게티이미지 등 다수 매체가 사진기자를 보내 장관과 댄 케인 합참의장의 발언을 촬영했는데 사진이 공개된 이후 국방부 내부에서 장관의 모습이 좋지 않게 보였다는 불만이 제기된 것으로 알려졌다. 이후 참모진은 4일과 10일 진행된 후속 브리핑에서 사진기자들의 출입을 전면 금지했다고 소식통은 전했다.

이에 대해 국방부 대변인 킹슬리 윌슨은 성명에서 "브리핑룸 공간을 효율적으로 활용하기 위해 취재 허가증이 없는 언론사라면 공동 취재단을 제외하고 각 언론사당 한 명의 기자만 출입을 허용한다"고 설명했다. 또 "브리핑 사진은 국방부가 촬영해 즉시 온라인에 공개하고 있어 해당 사진을 언론과 대중이 자유롭게 활용할 수 있다"는 입장을 밝혔다.

그러나 언론단체들은 강하게 반발하고 있다. 미국 전국언론사진기자협회(NPPA)는 성명을 통해 국방부가 즉시 사진기자 출입을 재개할 것을 촉구했다.

NPPA의 회장 알렉스 가르시아는 "정부 관계자들이 공개된 사진 속 자신들의 모습이 마음에 들지 않는다는 이유로 사진기자를 국방부 브리핑에서 배제한 것은 전쟁 상황에서 우선순위를 완전히 잘못 판단한 행동"이라며 "정부가 유리한 이미지만 허용한다면 자유로운 언론은 제대로 기능할 수 없다"고 비판했다.

박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr



