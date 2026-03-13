‘빅3 하이엔드 주거 브랜드’ 최초, 단지 부대시설 아닌 상업시설에 입점

＜조재만 DK아시아 대표(왼쪽)와 차기팔 고메드 갤러리아 대표(오른쪽)가 기념촬영을 하고 있다. ＞

국내 3대 시행사 DK아시아는 지난 9일 신검단 로열파크씨티Ⅱ 주택전시관에서 국내 최고의 프리미엄 식음(F&B) 서비스 기업인 '고메드 갤러리아' 1호점 오픈 기념행사를 개최했다고 밝혔다.

국내 빅3 하이엔드 주거 브랜드 가운데 국내 최고의 식음 기업 '고메드 갤러리아'가 오픈 한 경우는 이번 신검단 로열파크씨티Ⅱ가 최초다. 또한 부대시설이 아닌 상업시설에 배치함으로써 고메드 갤러리아와 같은 프리미엄 브랜드 유치가 가능했으며 이를 통해 지속 가능한 운영 구조를 갖춘 것 역시 빅3 하이엔드 주거 브랜드 가운데 처음이다. DK아시아의 로열파크씨티는 한국기업평판연구소가 매월 발표하는 하이엔드 주거 브랜드 순위에서 현대건설 디에이치, 롯데건설 르엘 등과 함께 빅3 위치를 공고히 하고 있다.

고메드 갤러리아는 국내 아파트 파인 다이닝 부문의 선두주자였던 신세계푸드의 식음(F&B) 부문을 인수한 한화그룹의 국내 최고 프리미엄 식음(F&B) 서비스 기업이다. 특히 고메드 갤러리아는 오는 4월 프리미엄 라이프 스타일을 선도하는 한화갤러리아 백화점 명품관에서 식음 매장을 운영할 예정이다. 이번 1호점 오픈을 계기로 양사는 국내 최초 프리미엄 리조트 도시인 로열파크씨티의 '건강한 쉼'을 완성하기 위해 프리미엄 식음(F&B) 서비스를 강화해 나갈 계획이다.

한편 DK아시아는 국내 최초 5세대 하이엔드 아파트의 주거 기준을 완성한 부동산 개발 회사다. 준공 이후 현장에서 철수하는 기존 건설사나 시행사의 4세대 아파트와는 다르게, 현장에 남아 국내 최초로 6성급 호텔과 리조트 수준의 프리미엄 서비스를 직접 운영하고 제공하는 주거 모델을 구현했다.

최근 '하이엔드' 아파트 중 상당수는 입주 2~3년이 지나면서 관리·운영 주체가 입주자대표회의로 이관되면서 서비스와 콘텐츠를 지속적으로 유지하는 데에도 한계를 드러내고 있다. 그 결과 분양 당시 강조됐던 차별화 프로그램이 축소되거나 운영 방식이 변경되는 사례도 나타나고 있다. 결국 DK아시아는 '프리미엄 서비스 운영'을 중심에 두고 별도의 전문 운영 체계를 구축해 지속적인 운영·관리 시스템을 갖췄다.

특히 DK아시아는 지속적인 운영·관리를 위해 아파트 내 부대시설이 아닌 상업시설에 다양한 6성급 호텔 규모의 커뮤니티 공간을 구현하고, 프리미엄 서비스를 제공하고 있다. 고메드 갤러리아 역시 단지 내 상업시설인 로열 트리니티 라운지에 입점시켜 소리나 냄새 등에 대한 민원 없이 안정적이고 지속적인 운영이 가능 하도록 했다.

DK아시아 조재만 대표는 "이번 1호점 오픈을 통해 로열파크씨티의 삼식 프로그램을 한층 강화된 시그니처 서비스로 발전시켜 대한민국 최초 프리미엄 리조트 도시로서의 위상을 더욱 공고히 하겠다."라고 밝혔다.

＜DK아시아와 고메드 갤러리아가 계약 및 오픈식 행사 후 기념촬영을 하고 있다.＞

