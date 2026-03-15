김포·검단 연장 예타 통과

6·27 대출규제 제외 지역

경기 김포시 '풍무역 롯데캐슬 시그니처' 투시도. 롯데건설 AD 원본보기 아이콘

서울 지하철 5호선 김포·검단 연장 사업이 지난 10일 예비타당성조사(예타)를 최종 통과하면서 연장 노선 정차역인 풍무역 일대가 주목받고 있다. 이곳에 들어서는 '풍무역 롯데캐슬 시그니처'는 5호선 연장 호재와 6·27 대출규제 제외 조건을 앞세워 남은 가구를 선착순 분양하고 있다.

15일 롯데건설에 따르면 '풍무역 롯데캐슬 시그니처'는 김포시 풍무동에 들어서는 지하 4층~지상 28층, 9개 동, 총 720가구 규모 단지다. 전용 65㎡ 401가구, 75㎡ 121가구, 84㎡ 198가구로 중소형 위주이며, 2028년 7월 입주 예정이다.

김포가 주목받는 건 이번에 예타를 통과한 서울 지하철 5호선이 연장되기 때문이다. 서울 방화차량기지에서 풍무역, 장기역을 거쳐 김포한강2 콤팩트시티 지구까지 25.8㎞를 잇는다. 검단 2개, 김포 7개 등 역 9개가 새로 생기고 사업비 3조5587억원이 투입된다.

경기 김포시 '풍무역 롯데캐슬 시그니처' 조감도. 롯데건설 원본보기 아이콘

5호선 연장사업이 준공되면 김포한강2신도시~방화역은 기존 대비 약 31분(57분→26분), 김포한강2신도시~서울역도 약 31분(87분→56분) 이동 시간이 단축된다.

풍무역 인근 공인중개사는 "5호선 예타 통과는 김포 부동산 시장에서 '혁명'이라고 할 만한 소식"이라며 "매수세가 몰릴 것으로 본다"고 말했다. 이어 "5호선이 실제로 연결되면 이 격차가 좁혀질 수밖에 없다"고 했다.

이 단지는 지난해 6월27일 발표된 대출규제 시행 전인 같은 해 3월에 분양 공고를 냈기 때문에 중도금 및 잔금 대출에서 6억원 한도 제한이 적용되지 않는다. 계약금도 분양가의 5%, 1차 계약금 1000만원 정액제로 초기 자금 부담을 낮췄다.

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단지 근처에 이마트 트레이더스, 홈플러스 등 대형 마트와 CGV 영화관이 있고, 김포시청·김포시민회관도 가깝다. 신풍초·풍무고 등 학교가 인접하고 풍무동·사우동 학원가도 도보권이다. 풍무역세권 개발사업과 인하대 김포메디컬캠퍼스 조성 사업도 추진 중이다.

최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr



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