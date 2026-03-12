tvN '보검 매직컬' 촬영지 앞섬마을 입소문

평일에도 수백명 방문…무주 새 관광지로 부상

배우 박보검이 출연한 tvN 예능 프로그램 '보검 매직컬'의 촬영지인 전북 무주의 앞섬마을이 새로운 관광 명소로 떠오르고 있다. 방송이 방영된 이후 촬영지를 찾는 방문객이 꾸준히 늘면서 평일에도 하루 수백명의 관광객이 마을을 찾고 있다.

전북 무주군에 따르면 지난 1월30일 tvN 예능 '보검 매직컬' 첫 방송 이후 촬영지인 무주읍 앞섬마을을 찾는 방문객이 크게 늘었다. 평일에는 하루 평균 200여명, 주말에는 500명이 넘는 관광객이 방문하고 있는 것으로 집계됐다.

'보검 매직컬'은 배우 박보검을 중심으로 배우 이상이, 곽동연 등이 함께 출연해 시골 마을에서 작은 미용실을 운영하며 다양한 손님들과 교류하는 모습을 담은 예능 프로그램이다. 촬영은 무주군 무주읍 앞섬 길(무주읍 앞섬1길 14-5)에서 진행됐다.

무주군은 촬영 당시의 내부와 외부 모습을 최대한 보존한 채 촬영지를 매일 오전 9시부터 오후 6시까지 개방하고 있다. 해당 장소가 사진 촬영 명소로 입소문을 타며 관광객들의 발길이 이어지고 있고 주변 식당들도 이른바 '보검 매직컬' 특수를 누리고 있는 것으로 전해졌다.

앞섬마을 이종대 이장은 "마을이 보검 매직컬 방영 이후 미용실을 중심으로 주요 관광지가 돼 주민들이 즐거워하고 있다"며 "무주의 명소가 되도록 손님맞이에 마음을 다하겠다"고 말했다.

무주군은 방문객 편의를 위해 촬영지 인근에 약 400여평 규모의 임시 주차장을 마련하고 임시 화장실을 설치했다. 또한 앞섬마을 체험 학습장을 운영해 자전거 타기, 복숭아 향수 만들기, 복숭아 수확, 복숭아 빙수 만들기(여름 한정) 등을 진행한다. 마을 관광 자원인 금강 맘 새김길, 복숭아 꽃길, 향로산 전망대, 반딧불이 서식지 등을 연계한 관광 활성화 방안도 모색하고 있다.

무주군 내도리에 위치한 앞섬마을은 금강 상류에 자리한 마을로 무주읍에서 접근성이 좋은 곳이다. 봄철 복숭아꽃 풍경으로 유명하며 여름 보양식 '어죽'과 '반딧불 복숭아'가 지역 특산물로 꼽힌다. 반딧불이 서식지와 강변 산책로 등 자연경관이 뛰어난 곳으로도 알려져 있다.

