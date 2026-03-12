15일 렛츠런파크 서울서 G3 경주 개최



스피드영·클린원·석세스백파·강풍마 격돌

한국마사회(회장 정기환)는 오는 3월 15일 렛츠런파크 서울 7경주에서 제24회 헤럴드경제배(G3)를 개최한다. 이번 경주는 3세 이상 경주마가 출전하는 2000m 장거리 레이스로 총 12두가 우승 트로피를 놓고 경쟁하며 총상금은 5억원이다.

헤럴드경제배는 한 해 장거리 최강마를 가리는 '스테이어(Stayer) 시리즈'의 첫 관문이다. 시리즈는 세 개의 대상경주로 구성되며 누적 승점을 기준으로 최종 우승마가 결정된다. 두 번째 경주는 4월 19일 열리는 YTN배(G3), 마지막 경주는 5월 24일 부산광역시장배(G2)다.

올해 대회는 최정상급 경주마들이 대거 출전해 어느 때보다 치열한 경쟁이 예상된다. 2025년 연도대표마 '스피드영'을 비롯해 그랑프리 우승마 '클린원', 디펜딩 챔피언 '석세스백파', 서울의 강자 '강풍마'가 맞붙으며 '별들의 전쟁'이 펼쳐질 전망이다. 최근 대상경주에서 부산경남 소속 경주마들이 강세를 보이고 있는 가운데, 이번에도 부경이 우승 트로피를 차지할지, 서울마가 반격에 성공할지도 주요 관전 포인트다.

부산경남 소속 '스피드영'은 2025년 연도대표마로 출전마 가운데 가장 높은 레이팅과 수득 상금을 기록하고 있다. 지난 2월 올해 첫 대상경주였던 세계일보배(1200m)에서 오랜만의 단거리 출전에도 불구하고 우승을 차지하며 여전한 경쟁력을 입증했다. 직선주로에서 보여준 강력한 추입이 인상적이었으며 1200m부터 2000m까지 소화하는 올라운더로 평가받는다. 지난해 헤럴드경제배에서는 '석세스백파'에게 머리차로 패하며 준우승에 그쳤다.

'클린원'은 지난해 그랑프리에서 3세의 나이로 강력한 우승 후보였던 '글로벌히트', '스피드영', '강풍마'를 제치고 9마신 차 압승을 거둔 신예 강자다. 당시 기록은 10년 만의 3세마 그랑프리 우승이자 역대 3세마 최고 기록(2분 52초 2)이었다. 아직 9전밖에 치르지 않은 어린 말이지만 한국 경마의 미래로 기대를 모으고 있으며, 이번 경주에서는 서승운 기수와 새 호흡을 맞춘다.

지난해 헤럴드경제배 우승마 '석세스백파'도 강력한 우승 후보로 꼽힌다. 장거리 경험과 지구력을 강점으로 하는 경주마로 2024년 최우수 3세마에 선정됐다. 2025년 KRA컵 클래식에서는 '글로벌히트'와 '스피드영'을 직선주로 추입으로 제치며 우승하기도 했다. 이후 다소 기복 있는 성적을 보였지만 언제든 정상 탈환이 가능한 저력을 갖췄다는 평가다.

서울 대표마 '강풍마' 역시 강력한 도전자로 꼽힌다. 좌후두편마비 질병을 극복하고 성장한 대기만성형 경주마로 '스피드영'과 함께 공동 최고 레이팅 117을 기록하고 있다. 570㎏에 달하는 체구에서 나오는 큰 주폭과 지구력을 바탕으로 한 추입이 강점이다. 지난해 그랑프리에서는 출발 직후 불리한 상황에도 추입으로 '스피드영'을 제치고 2위에 오르며 경쟁력을 입증했다.

경마 팬들은 올해 스테이어 시리즈의 향방을 가늠할 첫 승부에서 어떤 경주마가 장거리 최강자의 첫발을 내디딜지 주목하고 있다.

스피드영이 올해 세계일보배에서 우승을 차지하고 있다.

