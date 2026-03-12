'개암동 벚꽃축제' 4월 3일~5일 개최

부안군의 대표 봄꽃 축제인 '개암동 벚꽃축제'가 오는 4월 3일부터 5일까지 상서면 개암동 벚꽃길에서 개최된다. 부안군 제공 AD 원본보기 아이콘

상서개암동 벚꽃축제 추진위원회는 부안군의 대표 봄꽃 축제인 '제8회 개암동 벚꽃축제'가 오는 4월 3일부터 5일까지 상서면 개암동 벚꽃길에서 개최된다.

추진위원회는 '꽃비 내리는 날, 개암동에서 만나요'라는 슬로건으로 개암동을 찾는 상춘객 봄맞이 준비에 박차를 가하고 있다.

이번 축제는 비록 규모가 작은 소규모 마을 축제이지만 매년 2만 5,000여명의 관광객이 찾아오는 대표 축제로 자리매김하고 있는 봄꽃 축제다.

올해 축제는 첫날 개막식을 시작으로 다채로운 공연이 펼쳐지는 '벚꽃 문화공연 프로그램', 다양한 먹거리가 준비된 '푸드 존', 가족과 함께하는 '문화체험 프로그램', 푸른 하늘 힐링 쉼터 '벚꽃 힐링 쉼터', 벚꽃과 함께 사진찍기 좋은 '포토존', 상서면 '로컬푸드 특산물 판매' 등을 선보일 예정이다.

현재 분과별 추진위원회에서는 다채로운 볼거리, 먹거리, 즐길 거리 등 계획한 콘텐츠 준비를 위해 마지막 박차를 가하고 있다.

AD

추진위원장은 "풍성한 축제가 되기 위해 벚꽃 문화공연 프로그램, 푸드 존, 문화체험 프로그램 등 차질 없이 준비하고 있으니 올봄 개암동 벚꽃길을 가족, 연인, 친구와 함께 꽃길 걸으며 행복하고 사랑스러운 시간을 맞이하기를 바란다"고 말했다.

호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>