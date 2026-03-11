포천시, 평화경제특구 정책 세미나 개최

산업·관광·농업 융합한 평화경제특구 구상

경기 포천시는 지난 10일 포천비즈니스센터 컨벤션홀에서 '포천시 평화경제특구 정책 세미나'를 개최하고 평화경제특구 지정의 정책적 필요성과 추진 전략에 대해 논의했다.

포천시는 지난 10일 포천비즈니스센터 컨벤션홀에서 '포천시 평화경제특구 정책 세미나'를 개최하고 있다. 포천시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 세미나는 포천시의 미래 성장동력 확보를 위한 평화경제특구 조성 방향을 모색하고, 정책적 가능성과 단계별 발전 전략을 공유하기 위해 마련됐다. 행사는 전문가 발제를 시작으로 패널토론과 질의응답 순으로 진행됐다.

전문가 발제에서는 '평화경제특구 제도의 정책적 지향점과 향후 과제'와 '포천시 평화경제특구 지정 타당성 및 단계별 발전 전략'을 주제로 발표가 이뤄졌다. 발제에서는 접경지역의 특수성과 평화경제특구 제도의 정책적 의미를 짚고, 포천의 산업·관광·농업 자원을 연계한 발전 가능성과 단계별 추진 전략이 함께 제시됐다.

이어진 패널토론에서는 평화경제특구 제도의 실효성과 포천의 지역 여건에 적합한 추진 전략을 중심으로 다양한 의견이 논의됐다. 참석자들과의 질의응답도 함께 진행돼 평화경제특구에 대한 이해를 높이고, 지역사회 차원의 공감대를 확산하는 시간이 마련됐다.

포천시는 이번 세미나를 통해 평화경제특구 지정 필요성에 대한 정책적 공감대를 형성하고, 전문가와 시민 의견을 폭넓게 수렴하는 한편 향후 지정 추진과 실행계획 수립을 위한 논리적 기반을 마련하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

포천시 관계자는 "평화경제특구는 남북 협력의 새로운 가능성을 열고, 포천의 산업·관광·농업 자원을 연계해 지속 가능한 발전 기반을 구축하는 중요한 전략"이라며 "이번 세미나에서 제시된 다양한 의견을 면밀히 검토해 평화경제특구 지정의 당위성과 경쟁력을 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.

포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



