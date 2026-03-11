5개 분야·23개 세부 사업 본격 추진

교육·창업 잇는 '원스톱 지원' 구축

전남 완도군은 올해를 '여성친화도시 실행 원년'으로 선포하고, 여성과 가족이 안전한 도시 구현을 위한 본격적인 행보에 나선다고 11일 밝혔다.

지난해 성평등가족부로부터 여성친화도시로 지정된 데 이어, 단순한 제도 도입을 넘어 군민이 체감할 수 있는 생활 밀착형 사업을 속도감 있게 추진한다는 구상이다.

완도군은 ▲성평등 기반 구축 ▲여성 경제·사회 참여 확대 ▲지역사회 안전 증진 ▲가족 친화(돌봄) 환경 조성 ▲여성의 지역사회 활동 역량 강화 등 5개 분야, 23개 세부 사업을 추진한다. 안전과 돌봄, 경제활동 참여 등 전 영역을 아우르는 종합 지원책이다.

우선 '성평등 기반 구축'을 위해 성인지 정책 확대 및 교육, 범죄 예방 환경 개선, 안전 인프라 확충에 집중한다. 폭력 예방 체계를 강화해 여성과 아동, 노약자가 안심하고 생활할 수 있는 기반을 다질 방침이다.

'일하고 싶은 여성, 도전하는 여성'을 위한 경제적 자립 지원도 대폭 강화된다. 경력 단절 여성, 결혼 이민자, 돌봄 부담 여성 등을 대상으로 교육·훈련·일자리·창업을 하나로 연결하는 '원스톱 지원 체계'를 구축한다.

취·창업 교실 운영, 자격증 취득, 직업훈련 등을 지원하며, 특히 아이 돌봄 및 사회 서비스 분야 일자리와 연계해 실질적이고 안정적인 소득 창출을 끌어낸다는 계획이다.

안전 증진과 돌봄 환경 조성에도 힘을 쏟는다. 안심 귀갓길 조성과 지역 안전 네트워크를 구축하는 한편, 아이 돌봄 서비스를 확대하고 공동 육아 프로그램을 단계적으로 도입해 양육 부담을 덜어줄 예정이다.

정책의 실효성을 높이기 위해 군민이 직접 참여하는 '군민 친화단'도 운영한다. 이들은 여성·아동 안전 모니터링, 생활 불편 사항 개선 제안, 성평등 문화 캠페인 등을 주도하며 군민과 행정을 잇는 가교 역할을 하게 된다.

군은 이번 여성친화도시 사업이 경제활동 참여율 제고, 돌봄 부담 완화, 안전 체감도 향상뿐만 아니라 인구 유입과 정주 여건 개선 등 지역 활력 증진에도 크게 기여할 것으로 내다보고 있다.

완도군 관계자는 "여성친화도시는 곧 군민친화도시를 의미한다"며 "정책이 눈에 보이는 성과로 이어질 수 있도록 사업 추진에 박차를 가하겠다"고 말했다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr



