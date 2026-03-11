경기도가 '2026년 미국 샌디에이고 바이오 전시회(BIO USA)'에 참가할 바이오 중소기업을 모집한다.

BIO USA는 세계 최대 규모의 바이오산업 전시·파트너링 행사로, 오는 6월22일부터 25일까지 샌디에이고 컨벤션센터에서 개최된다.

신청 자격은 도내 본사, 연구소 또는 제조시설 중 1개 이상 소재하고 있는 중소기업이다.

지원은 한국관 참가와 개별 참가 등 두 가지 방식으로 운영되며 중복 신청은 불가하다.

경기도는 한국관 참여기업 5곳을 선정해 ▲공동부스 임차 ▲통합 디자인 및 공동 홍보 ▲디렉토리 제작·배포 ▲현장 행정 및 운영 등을 지원한다.

또 개별 참가기업 6곳을 선정해 기업당 최대 900만원을 지원한다. 주요 지원 항목은 참가 등록비(필수), 홍보물 제작비, 해외시장조사비, 물품 운송비, 통역비, 항공료 등이다. 이들 항목 중 최대 4개까지 선택할 수 있다.

접수는 오는 3월18일부터 27일까지 경기기업비서(www.egbiz.or.kr)로 하면 된다.

엄기만 경기도 바이오산업과장은 "BIO USA는 글로벌 제약·바이오 기업 및 투자자와의 기술교류와 파트너링이 활발히 이뤄지는 세계 최대 바이오 행사"라며 "올해도 도내 유망 바이오기업이 글로벌 시장에서 실질적인 성과를 창출할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

한편 지난해 BIO USA에 참가한 도내 기업들은 총 321건의 글로벌 파트너링 상담을 진행했다.

