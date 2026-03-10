올해 누적 수주 11척...21억달러 규모

삼성중공업은 버뮤다 지역 선사로부터 원유 운반선 3척을 4001억원에 수주했다고 10일 공시했다.

삼성중공업이 건조한 초대형 원유 운반선.

해당 선박은 오는 2029년 2월까지 선주사에 인도될 예정이다.

삼성중공업의 올해 누적 수주 실적은 이번 계약을 포함해 총 11척, 21억달러(약 3조 935억원)를 기록했다. 이는 연간 수주 목표 139억달러의 15% 수준이다.

선종별로는 액화천연가스(LNG) 운반선 3척, 에탄 운반선 2척, 컨테이너 운반선 2척, 원유 운반선 4척 등이다.

삼성중공업 관계자는 "현재 누적 수주잔고는 137척, 295억달러를 기록하고 있다"며 "수익성 중심 수주를 이어가겠다"고 말했다.

