[특징주]중동 전쟁 끝나나…유가 하락 소식에 항공주 ↑

10일 오전 10시 35분 기준 대한항공 대한항공 close 증권정보 003490 KOSPI 현재가 24,200 전일대비 1,800 등락률 +8.04% 거래량 2,191,065 전일가 22,400 2026.03.10 11:32 기준 관련기사 [특징주]유가 폭등에 항공주 동반약세...티웨이 11%대 급락 대한항공, 유가증권시장 공시우수법인 선정… 투명 경영 인정 조원태 "통합 대한항공 첫 페이지 연다…시대적 과업 완수" 전 종목 시세 보기 은 전 거래일 대비 8.15%(1825원) 오른 2만4225원에 거래되고 있다. 한진칼 한진칼 close 증권정보 180640 KOSPI 현재가 122,300 전일대비 8,300 등락률 +7.28% 거래량 38,939 전일가 114,000 2026.03.10 11:32 기준 관련기사 [주末머니]주가오른다 좋아했는데…자사주 '꼼수' 매각 주의보 한진그룹 80주년…'트럭 1대'서 시작해 우주·AI 새 날개 단다(종합) 한진그룹 80주년…"우주·AI로 매출 더블업 '60兆' 목표" 전 종목 시세 보기 (+7.63%), 제주항공 제주항공 close 증권정보 089590 KOSPI 현재가 5,280 전일대비 355 등락률 +7.21% 거래량 301,153 전일가 4,925 2026.03.10 11:32 기준 관련기사 [특징주]유가 폭등에 항공주 동반약세...티웨이 11%대 급락 제주항공, 산리오 트래블 키트 출시 제주항공, 제주도 '유공 납세자' 표창 받아 전 종목 시세 보기 (+7.61%), 진에어 진에어 close 증권정보 272450 KOSPI 현재가 6,300 전일대비 330 등락률 +5.53% 거래량 96,778 전일가 5,970 2026.03.10 11:32 기준 관련기사 진에어, 부가서비스 구매·환불 기한 확대… "출발 4시간 전까지" 통합 LCC 진에어·에어부산·에어서울, 설맞이 합동 봉사활동 진에어, 부산·제주발 하늘길 확장…타이중·미야코지마 등 신규 취항 전 종목 시세 보기 (+5.53%), 티웨이항공 티웨이항공 close 증권정보 091810 KOSPI 현재가 1,122 전일대비 50 등락률 +4.66% 거래량 564,451 전일가 1,072 2026.03.10 11:32 기준 관련기사 [특징주]유가 폭등에 항공주 동반약세...티웨이 11%대 급락 티웨이항공, 싱가포르 노선도 지속가능항공유 쓴다…친환경 운항 확대 티웨이항공 예약하면 소노호텔앤리조트 30% 할인 전 종목 시세 보기 (+4.10%), 아시아나항공 아시아나항공 close 증권정보 020560 KOSPI 현재가 6,950 전일대비 280 등락률 +4.20% 거래량 45,092 전일가 6,670 2026.03.10 11:32 기준 관련기사 [특징주]유가 폭등에 항공주 동반약세...티웨이 11%대 급락 [특징주]미국·이란 전쟁에 항공주 하락…대한항공 7%↓ 아시아나항공, 홍콩·푸껫 마일리지 전용기 68편 운항 전 종목 시세 보기 (+3.60% 등도 상승세다.

미국·이스라엘과 이란 간 전쟁이 장기화할 가능성이 커지면서 9일(현지시간) 장중 배럴당 100달러를 넘어섰던 국제 유가가 배럴당 80달러대로 내렸다.

월가 은행들은 세계 원유 및 액화천연가스(LNG) 물동량의 약 20%가 지나는 호르무즈 해협이 봉쇄된 상태가 지속되면 유가가 배럴당 130~150달러를 웃돌 수 있다고 지적해왔다.

그러나 유가는 주요 7개국(G7) 재무장관이 전략 비축유 방출 관련 공동 성명을 내고 도널드 트럼프 미국 대통령이 전쟁 종식 가능성을 시사하면서 하락했다. 뉴욕 증시 마감 무렵 브렌트유는 이날 종가 대비 4.61% 내린 배럴당 88.42달러, 서부 텍사스산 원유(WTI)는 6.56% 하락한 배럴당 84.94달러에 거래됐다.

