공연·체험·플리마켓 어우러진 지역 상권 활성화 행사

골목이 시장이 된다. 한산했던 골목에 사람과 이야기가 돌아온다.

경남 양산시 소상공인연합회(회장 우현욱)에서 골목상권 활성화와 지역 상인들의 판로 확대를 위해 '온(ON) 골목 플리마켓'을 3월 14일 나래메트로시티 상가(양산시 골목형상점가 1호), 3월 21일 덕계무지개상점가(양산시 골목형상점가 2호) 인근 덕계2 임시 공영주차장에서 개최한다.

이번 행사는 지역 소상공인, 골목형 상점가가 주도하고 시민이 함께 어우러지는 참여형 행사로 플리마켓과 다양한 공연·체험 프로그램을 통해 골목상권에 활력을 불어넣기 위해 마련됐으며 수공예품, 의류, 서적, 액세서리, 간식류 등 다양한 상품을 판매할 예정이다.

또 주민자치회, 상점가 소속 회원, 지역예술인, 청소년 참여 공연 등 재능기부 형태로 축하 공연이 진행돼 풍성한 볼거리를 제공한다.

이와 함께 세계 미식 코너, 어린이 체험 프로그램, 전통놀이 체험, 세계문화 체험, 수학 체험 등 가족 단위 방문객이 즐길 수 있는 다양한 참여 프로그램도 운영된다. 행사장 곳곳을 돌아보며 참여하는 스탬프 투어와 경품 추첨 이벤트도 마련해 방문객들에게 즐거움을 더할 계획이다.

양산시 관계자는 "이번 온(ON)골목 플리마켓이 지역 상인 주도로 골목상권 활성화에 기여하고 시민과 상인이 함께 어울리는 소통의 장이 되기를 기대한다"며 "앞으로도 골목상권 활성화를 위한 다양한 지원과 행사를 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.

