강원도 내 모든 다자녀 신입생 주목

3월 한달간 집중 신청기간 운영

강원특별자치도교육청(교육감 신경호)은 2026년 3월부터 강원특별자치도 내 둘 이상 자녀 중 2026년도 신입생에게 '다자녀 입학지원금'을 지급한다.

'다자녀 입학지원금'은 다자녀 가정의 경제적 부담 경감 및 보편적 교육복지 확대를 목적으로 강원특별자치도교육청이 추진 중인 사업으로 2026년 3월 집중신청기간에 '더자람카드 신청사이트'에서 신청이 가능하다.

둘 이상 자녀를 양육하는 가정의 자녀 중 2026년도 초·중·고·특수학교 신입생에게 1인당 10만원을 연 1회 바우처카드 형태로 지원하며, 신입생은 교육활동 준비에 필요한 물품을 구입할 수 있다.

김명복 안전복지과장은 "다자녀 가정 학생들에게 입학지원금을 지원함으로써 의류, 가방, 학용품 등 필수 물품 구입에 따른 학부모의 경제적 부담을 실질적으로 완화하고 있다"며 "앞으로도 모든 학생이 차별과 소외 없이 교육받을 수 있도록 보편적 교육복지 확대를 위해 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.

춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



