미래에셋생명, ‘보증형 실적배당보험’ 판매 500억원 돌파

미래에셋생명은 업계 최초로 출시한 퇴직연금 '보증형 실적배당보험'의 판매액이 출시 9개월 만에 500억원을 돌파했다고 9일 밝혔다.

이 상품은 미래에셋생명의 글로벌 자산배분 전략을 기반으로 운용되면서도 납입 원금 보증 기능을 결합한 것이 특징이다. 올해 들어 두 달간 180억원이 판매되며 증가세를 이어가고 있다. 은퇴 시점에는 인출기 가교연금 형태로도 활용할 수 있도록 설계됐다. 50세 이상 고객이 개인형 퇴직연금(IRP) 계좌를 통해 가입할 수 있으며 납입 원금 기준 240개월 동안 정액 지급을 보증한다.

미래에셋생명의 대표 일임형 자산배분펀드인 'MVP펀드'를 연금 수령기까지 활용해 연금 수령 기간 중 발생한 운용 수익으로 적립금이 남아 있을 경우, 적립금이 소진될 때까지 연금액을 계속 지급한다. 예를 들어 투자수익률을 4.125%로 가정할 경우 20년 후 환급률은 167.5%에 달한다. 60세에 연금을 개시하면 약 100세까지 연금 수령이 가능하다.

전순표 미래에셋생명 연금영업부문대표는 "추후 고객 선택권 확대를 위해 10년 등 만기 구조를 추가하고 상품 콘셉트를 다변화할 계획"이라며 "은행·증권 등 다른 연금사업자 가입 근로자도 해당 상품을 이용해 안정적 노후 설계 기회를 누릴 수 있는 방안을 연내 추진할 것"이라고 밝혔다.

