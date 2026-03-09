릴리, 한국 제약·바이오산업 발전에 5년간 7400억 투자

복지부와 국민건강 증진을 위한 MOU 체결

유망 바이오텍 성장 지원·글로벌 임상시험 협력 확대

글로벌 제약사 릴리가 우리나라에 앞으로 5년간 약 7400억원을 투자한다.

보건복지부는 9일 서울 나인트리 프리미어 로카우스호텔에서 일라이릴리앤컴퍼니와 '대한민국 제약·바이오산업 발전 및 국민 건강 증진을 위한 양해각서(MOU)'를 체결했다고 밝혔다.

이번 MOU는 정부의 'K-바이오 의약산업 글로벌 5대 강국 도약'이라는 지향점과 릴리가 추구하는 '혁신의약품을 전 세계 환자에게 신속하게 제공한다'는 기업 목표를 공유하고 한국 제약바이오산업의 혁신 생태계를 강화하기 위해 체결됐다.

릴리는 이번 협약을 통해 올해부터 향후 5년간 총 5억달러(약 7400억원) 규모의 투자를 추진하며, 국내 제약바이오산업의 역량 강화와 글로벌 경쟁력 제고를 지원하기 위해 정부와 전략적으로 협력할 계획이다.

세부적으로는 릴리의 글로벌 바이오벤처 인큐베이팅 플랫폼 '릴리 게이트웨이 랩스(Lilly Gateway Labs)'를 구축하는 등 국내 제약바이오 기업과의 개방형 혁신을 활성화하고 국내 임상시험 유치 확대 및 글로벌 수준의 연구 환경 조성에 기여한다. 또 보건의료 취약계층의 건강 증진을 위한 사회공헌 활동을 추진하는 등 주요 과제를 중심으로 협력 범위를 점진적으로 확대해 나갈 예정이다.

양측은 이후에도 공동 실무협의체를 운영해 국내 제약바이오 혁신 생태계 강화와 글로벌 임상시험 확대를 위한 협력 등을 지속해서 추진할 방침이다.

정은경 복지부 장관은 "이번 협약 체결로 대한민국 제약바이오산업의 혁신 역량을 강화하면서 국내 제약·바이오 유망 기업의 혁신 신약 개발과 글로벌 경쟁력 강화를 가속화하는 의미 있는 계기가 될 것"이라고 말했다.

패트릭 존슨 릴리 인터내셔널 사업총괄 대표는 "이번 협약이 한국을 제약바이오산업 글로벌 리더로의 성장을 돕고 혁신의약품에 대한 접근성 개선 등 환자 치료, 국민 건강 증진에 기여하길 바란다"고 전했다.

