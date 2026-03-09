"세계가 주목한다"…논산딸기축제 26일 개막



'2027 논산세계딸기산업엑스포' 앞둔 프레엑스포 성격…40개 프로그램 운영

딸기체험·글로벌 퍼레이드·헬기체험까지…K-논산딸기 브랜드 확장



세계가 반한 'K-논산 딸기'를 한자리에서 맛보고 즐길 수 있는 논산딸기축제가 오는 26일부터 29일까지 충남 논산시민가족공원에서 열린다.

올해 축제는 '2027 논산세계딸기산업엑스포'를 앞둔 프레엑스포(Pre-EXPO) 성격의 행사로, 글로벌 딸기 산업 중심지 도약을 위한 콘텐츠와 운영 역량을 선보이는 시험무대가 될 전망이다.

9일 논산시에 따르면 올해 축제는 주제홍보관, 딸기수확체험, 딸기판매장 등 핵심 프로그램을 중심으로 ▲주제 ▲글로벌 ▲방위산업 ▲공연예술 ▲체험놀이 ▲N-로컬문화 ▲포토존 등 8개 분야 40개 프로그램으로 구성된다.

특히 항공 헬기 탑승 체험 등 방위산업 프로그램이 포함돼 국방군수산업도시 논산의 도시 정체성을 반영했다.

Advertisement

이는 타 지역 축제와 차별화된 콘텐츠로 가족 단위 관광객에게 이색 체험을 제공할 것으로 기대된다.

또 국제 축제 이미지를 강화하기 위한 글로벌 퍼레이드와 NoN 글로벌 조형미술 프로젝트도 진행된다.

아울러 축제 공식 캐릭터인 '베리프렌즈'를 활용한 포토존과 굿즈 판매도 마련해 방문객 참여도를 높일 계획이다.

이밖에도 성심당, 오뚜기, 크라운해태 등 기업이 참여해 논산딸기를 활용한 디저트를 선보인다. 매년 인기를 끌었던 '딸기 디저트 오픈런' 열기도 올해 다시 재현될 것으로 전망된다.

시는 이번 축제를 단순한 관광 행사가 아니라 농가 소득과 연결되는 지속가능한 축제 모델로 발전시킨다는 방침이다.

딸기 수확철과 연계한 홍보마케팅을 강화하고 체험 프로그램을 확대해 방문객 증가가 실제 농가 수익으로 이어지는 구조를 만들겠다는 전략이다.

아울러 논산딸기로 '논산5품'을 활용한 먹거리 프로그램을 확대해 지역 소상공인 참여도 높인다.

시는 딸기 품질 관리를 위해 3월 중 특별 조직을 운영하고, 관련 기관과 협력해 조달·판매 체계를 일원화하는 등 품질 관리도 강화할 계획이다.

백성현 시장은 "논산딸기는 대한민국을 넘어 세계가 인정할 만큼 뛰어난 맛과 품질을 갖고 있다"며 "글로벌 시장을 선점해 세계 무대에서 인정받는 대한민국 대표 딸기 브랜드로 성장시키겠다"고 말했다.

AD

이어 "올해 축제는 K-논산 딸기의 경쟁력을 세계에 알리고, 2027 논산세계딸기산업엑스포 성공 가능성을 보여주는 무대가 될 것"이라고 밝혔다.

충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>