로버트 다우니 주니어 등 反트럼프 인물도 등장

영화 속 히어로, 국방장관 모습과 교차편집도

백악관이 할리우드 영화 여러 편이 등장하는 '짜깁기' 전쟁 홍보 영상을 만들어 논란이다.

백악관은 6일(현지시간) 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X·옛 트위터)에 "미국식 정의(JUSTICE THE AMERICAN WAY)"라는 글과 함께 42초 분량의 홍보 영상을 공개했다.

백악관이 게시한 전쟁 홍보 영상. 백악관 엑스 AD 원본보기 아이콘

영상은 영화 '아이언맨'의 주인공 로버트 다우니 주니어가 컴퓨터 시스템을 가동하며 "일어나, 아빠가 왔다"라고 말하는 장면으로 시작한다. 로버트 다우니 주니어는 도널드 트럼프 미국 대통령을 공개적으로 비판해 왔으며, 2024년 대선 기간에는 민주당 후보인 카멀라 해리스를 적극적으로 지지한 인물이다.

그다음으로는 영화 '글래디에이터'의 주인공 러셀 크로와 '브레이브 하트'의 주인공 멜 깁슨이 차례로 등장한다. 영화에서 러셀 크로는 로마 황제의 폭정에 맞서 싸우는 장군 출신 검투사 역을, 멜 깁슨은 잉글랜드의 침략에 저항하는 스코틀랜드 자유 투사 윌리엄 월리스를 맡았다. 러셀 크로와 멜 깁슨은 각각 뉴질랜드와 호주 출신으로 미국 국적도 아니다.

영화 '탑건'의 배우 톰 크루즈도 등장한다. 해당 영상에서는 주인공이 비행기 조종간을 힘껏 밀며 출격하는 장면과 미군이 실제 목표물을 타격하는 장면을 교차 편집해 마치 영화 속 톰 크루즈가 이란 공격을 직접 수행하는 것처럼 연출했다. 이어 인기 드라마 시리즈 '브레이킹 배드'와 '베터 콜 사울'에서 부패한 변호사 역할을 맡은 밥 오덴커크도 등장한다. 그는 분노한 표정으로 "내가 무슨 짓을 할 수 있는지 상상도 못 할 거야"라고 소리친다.

Advertisement

액션영화 '존 윅' 시리즈의 주연배우 키아누 리브스는 "드디어 내가 돌아온 것 같군"이라고 복귀를 선언하고, '브레이킹 배드'의 배우 브라이언 크랜스턴은 "내가 바로 위험 그 자체"라고 외친다. 크랜스턴 또한 로버트 다우니 주니어와 마찬가지로 트럼프 대통령을 공개적으로 비판해왔다. 그는 과거 가디언과의 인터뷰에서 트럼프 대통령의 당선에 "낙담했다"고 밝힌 바 있다.

백악관이 게시한 전쟁 홍보 영상.백악관 엑스 원본보기 아이콘

이 밖에도 해당 영상에서 슈퍼맨, 데드풀 등 할리우드 영화 속 히어로들이 피트 헤그세스 국방장관과 교차편집돼 나온다. 영상 뒷부분에는 일본 애니메이션 '유희왕'의 주인공까지 등장한다. 마지막에는 비디오 게임 및 실사 영화 시리즈인 '모탈 컴뱃'에 나오는 '완벽한 승리'라는 문구와 함께 '백악관'이라는 자막이 올라간다.

백악관이 이번 영상에 사용한 영화나 드라마에 대해 사용 허가를 받았는지는 불확실하다.

AD

해당 영상에 대해 영국 매체 가디언은 "트럼프 행정부가 메시지 전달을 위해 갈수록 자극적인 시각 요소를 활용하고 있다"고 전했다. 그러면서 "이번 영상은 상대에 대한 조롱과 모욕을 서슴지 않는 트럼프 대통령 특유의 '대립적인' SNS 전략이 그대로 반영돼 있다"고 짚었다. 이어 매체는 "이 영상은 온라인에서 만장일치에 가까운 조롱을 받고 있다"며 "트럼프 행정부의 SNS 계정을 10대들이 운영하는 게 아니냐는 댓글이 쏟아졌다"고 꼬집었다.

김현정 기자 khj27@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>