배우 이재룡, '또' 음주운전…사고 후 지인 집으로 도주
삼성중앙역 인근 중앙분리대 충돌
혈중알코올농도 면허 정지 수준
배우 이재룡이 서울 강남에서 음주운전 사고를 낸 뒤 현장을 떠났다가 경찰에 붙잡혔다.
강남경찰서는 도로교통법 위반(사고 후 미조치) 등 혐의로 이씨를 조사 중이라고 7일 밝혔다.
배우 이재룡. KBS 2TV '연예가 중계'
이씨는 이날 오전 2시께 음주 상태로 강남구 지하철 9호선 삼성중앙역 인근에서 차를 몰다가 중앙분리대를 들이받고 달아난 혐의를 받는다.
이씨는 사고 직후 도주했으며 자신의 집에 주차한 뒤 지인 집에 갔다가 경찰에 붙잡힌 것으로 전해졌다.
당시 이씨의 혈중알코올농도는 면허 정지 수준이었던 것으로 알려졌다.
경찰은 블랙박스 영상 등을 토대로 구체적인 경위를 조사할 예정이다.
이씨는 2003년에도 강남에서 음주운전 사고를 내 면허가 취소됐었다. 2019년엔 술에 취해 강남구의 한 볼링장 입간판을 넘어뜨려 파손한 혐의(재물 손괴)로 검찰에서 기소유예 처분을 받은 바 있다.
김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr
