'최진실 母, 유산 300억설 루머 반박

故 최진실의 딸 최준희(왼쪽)와 아들 최환희.

고(故) 최진실의 유산을 둘러싼 논란과 관련해 모친이 "수백억원대 유산은 사실이 아니다"라고 밝혔다.

지난 5일 유튜브 채널 '연예 뒤통령 이진호'에는 최진실의 유산 논란을 다룬 영상이 공개됐다. 유튜버 이진호는 영상에서 "최근 최진실의 딸 최준희의 결혼 소식과 함께 다시 유산 문제가 주목받고 있다"고 전했다.

'300억 유산설' 확산…진실은

앞서 최준희는 2023년 7월 외할머니가 자신의 돈을 횡령했다고 주장하면서 두 사람의 관계에 대해 여러 추측이 제기됐다. 온라인 커뮤니티 등에는 '최진실 유산 300억설' 등 소문이 확산하기도 했다.

이와 관련해 이진호는 "최진실은 2004년 고(故) 조성민과 이혼 전후 약 3년간 활동 공백을 겪으면서 현금성 자산이 대부분 소진됐다"고 설명했다. 이어 "이후 드라마 '장밋빛 인생'으로 재기에 성공하며 다시 수입이 생겼지만 2008년 사망 이후 광고 위약금 소송과 세금 문제 등이 겹치면서 남아 있던 자산이 빠르게 줄어들었다"고 덧붙였다.

잠원동 주택·오피스텔만 남아…두 자녀에 절반씩 상속

최진실의 모친 정옥숙씨의 설명에 따르면 최진실이 남긴 부동산은 잠원동 주택 한 채와 오피스텔 한 채였다. 두 부동산은 아들 최환희와 딸 최준희에게 각각 50%씩 상속됐으며 외할머니인 정씨는 지분이 없어 임의로 처분할 수 없는 구조였다고 한다.

이진호는 "2008년 사망 이후 19년 동안 해당 부동산은 매각되지 않았다. 정 여사는 딸의 유산을 손주들에게 그대로 물려주고 싶었다고 했다"고 전했다. 현재 두 부동산은 임대로 운영되고 있으며 월 임대 수익은 약 1500만 원 이상으로 알려졌다. 이 수익 역시 두 자녀에게 절반씩 돌아가고 있다고 한다.

정씨는 조성민 명의의 부동산에 관해서도 설명했다. 그가 세상을 떠난 뒤 남긴 건물은 약 20억 원대 가치로 알려졌으나 세금과 관리비 부담 구조로 인해 처분이 불가피했다고 덧붙였다. 그는 "매각 과정에서 각종 세금과 비용을 제외한 금액은 두 아이에게 각각 분배됐다"고 밝혔다.

"사망 당시 현금 약 15억…소송·세금으로 대부분 지출"

또 최진실 사망 당시 상황에 대해서도 털어놨다. 정씨는 "딸이 세상을 떠난 뒤 금고를 열어 보니 통장이 몇 개 있었는데 다 합쳐 약 15억원 정도였다"며 "하지만 사망 직후 재산이 동결됐고 이후 위약금 소송과 세금, 생활비 등으로 빠르게 줄어들었다"고 설명했다.

정씨는 "소송 비용과 세금, 위약금을 처리하다 보니 돈이 거의 남지 않았다. 눈앞이 캄캄했다"며 "딸을 잃은 상황에서 손주들을 키워야 한다는 생각으로 버텼다"고 했다. 그는 "최진실 재산이 200억, 500억이라고 하는데 그 돈이 어디서 나온 돈인지 모르겠다"며 "나는 그런 돈을 본 적도 없다"고 했다. 그러면서 "내가 이대로 죽으면 이 이야기를 알아줄 사람이 누가 있겠느냐"며 "적어도 사실이 아닌 부분만큼은 바로잡고 싶다"고 말했다.

