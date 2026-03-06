인천서 쓰레기봉투에 든 현금 2500만원 발견

헌옷 수거하던 60대 신고…경찰, 유실물 공고

쓰레기봉투에서 발견된 2500만원. 인천 중부경찰서 AD 원본보기 아이콘

인천에서 현금 2500만원이 들어있는 쓰레기봉투가 발견됐다는 신고가 접수돼 경찰이 주인을 찾고 있다.

6일 인천 중부경찰서에 따르면 지난달 10일 동구 금곡동 빌라 옆에 버려진 20L(리터) 쓰레기 종량제 봉투에서 현금 다발을 발견했다는 신고가 경찰에 접수됐다.

60대 A씨는 헌 옷 수거를 위해 쓰레기봉투를 확인하던 중 옷으로 덮여 있는 현금 다발을 발견한 것으로 파악됐다. 해당 현금 다발은 5만원권이 100장씩 띠지로 묶여있었다.

경찰은 돈의 주인을 찾기 위해 지문 감식을 했으나 소유주를 특정하지 못했다. 경찰은 유실물 통합포털(LOST112)과 지역 신문에 공고하고 소유주 확인 절차를 계속 밟고 있다.

경찰은 6개월간 공고한 뒤에도 주인이 나타나지 않을 경우 A씨에게 현금 다발 소유권을 넘길 계획이다. 주인이 나타날 경우 유실물법에 따라 분실물 습득자에게는 가액의 5∼20% 범위에서 보상금을 지급할 수 있다.

경찰 관계자는 "아직 소유주를 특정하지 못했고 현금 다발의 범죄 연루 가능성도 확인할 계획"이라고 말했다.

서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr



