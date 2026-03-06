온산지역 아동·청소년 위해 2023년부터 매년 1억원 기부



‘꿈향해 교육비’, ‘꿈체험 문화행사’ 등 맞춤형 인재육성 지원

S-OIL은 6일 울산 온산지역 아동과 청소년들의 교육 환경 개선을 위해 장학기금 1억원을 사단법인 울주청년에 전달했다.

이날 전달식에는 이순걸 울주군수, 박성훈 S-OIL 공장지원부문장,박광철 사단법인 울주청년 이사장과 온산 지역 주민단체장들이 참석했다.

S-OIL이 기탁한 1억원의 장학기금은 울산사회복지공동모금회를 통해 사단법인 울주청년에 전달되며, 온산읍 지역 학생들을 위한 다각적인 교육 지원 사업에 사용될 예정이다.

주요 사업으로는 ▲온산읍 거주 학생 대상 '꿈향해 교육비 지원' ▲청소년 문화체험 행사인 '꿈체험 문화행사'▲취약계층 아동을 위한 '꿈나래 물품 지원' ▲'꿈키움 장학사업' 등이 포함된다.

사단법인 울주청년은 온산지역 아동·청소년들의 교육·장학 지원사업을 목적으로 2023년 1월 설립된 비영리법인이다. S-OIL은 법인 설립 시기인 2023년부터 매년 1억원의 기금을 지속적으로 기탁하며 지역 인재 양성에 힘을 보태고 있다.

전달식에 참석한 S-OIL 박성훈 공장지원부문장은 "단순한 기탁을 넘어 온산 지역 아동과 청소년들이 건강한 사회 구성원으로 성장할 수 있는 실질적인 교육 환경 조성을 위해 꾸준히 힘을 보태겠다"고 전했다.

사단법인 울주청년 박광철 이사장은 "S-OIL의 적극적인 지원 덕분에 지역 청소년들에게 실질적이고 다양한 교육 기회를 제공할 수 있게 돼 깊이 감사드린다"고 말했다.

