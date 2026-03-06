'2026여수세계섬박람회' 릴레이 응원 챌린지 동참



전남도의회 김진남 의원(더불어민주당·순천5)이 2026년 여수세계섬박람회의 성공적인 개최를 기원하며 릴레이 응원 챌린지에 동참했다.

이번 챌린지는 내년 열리는 박람회의 대국민 홍보와 관심도를 높이기 위해 사회 각계각층의 인사가 참여하는 릴레이 캠페인이다. 김 의원은 지난 5일 캠페인에 뜻을 함께하며 섬박람회를 향한 기대감을 드러냈다.

김진남 전남도의원이 '2026년 여수세계섬박람회'의 성공적인 개최를 기원하며 릴레이 응원 챌린지에 동참했다. 전남도의회 제공 AD 원본보기 아이콘

김 의원은 "여수의 다도해는 천혜의 자연경관과 독특한 문화를 품고 있는 진정한 보물섬"이라며 "이번 박람회가 여수는 물론 대한민국의 국제적 위상을 한 단계 높이는 중대한 계기가 되길 바란다"고 강조했다.

이어 "2026여수세계섬박람회는 단순한 일회성 행사를 넘어, 여수 섬들이 가진 무한한 가능성을 전 세계에 알리는 신호탄이 될 것"이라며 "지역 경제 활성화와 지속 가능한 관광 산업 발전을 위해 도의회 차원에서도 지원을 아끼지 않겠다"고 다짐했다.

그러면서 "전 세계인이 여수의 아름다움을 체험하고, 문화와 경제 교류를 통해 동반 성장하는 축제의 장으로 성공리에 마무리되기를 도민과 함께 기원한다"고 덧붙였다.

Advertisement

AD

한편, 릴레이 챌린지를 마친 김 의원은 다음 참여자로 임형석 전남도의원을 지목하며 박람회를 향한 지속적인 관심과 응원의 열기 확산을 독려했다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>