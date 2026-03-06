골드만삭스·JP모건 등 고위급 임원 참석

"코리아 프리미엄으로 나아가는 초기 단계"

최지영 재정경제부 국제경제관리관(차관보)은 "그동안 추진해 온 기업지배구조 개선 등 제도개선 노력 등을 바탕으로 '코리아 프리미엄'으로 나아가는 초기 단계에 있다"고 밝혔다. 중동 사태와 관련해선 "안정적인 거시경제 여건, 에너지 비축 등 충분한 대응 여력을 갖추고 있다"고 말했다.

6일 재정경제부는 최 차관보가 전날 금융위원회 등 관계기관과 함께 홍콩 현지에서 글로벌 주요 기관투자자들을 대상으로 한국경제설명회(IR)을 열었다고 밝혔다. 이번 IR에는 씨티, 골드만삭스, HSBC 등 글로벌 대형 투자은행(IB)과 JP모건, 모건스탠리, 프루덴셜, 웰링턴 등 글로벌 대형 자산운용사를 비롯한 주요 금융기관의 아시아 지역 대표 등 고위급 임원이 참석했다. 실질적 논의를 위해 10개 기관, 16명의 소수 인원으로 구성했다.

최지영 재정경제부 국제경제관리관. 연합뉴스

최 차관보는 중동 지역 긴장 고조와 관련해 "글로벌 불확실성이 확대되는 상황에서도 한국 경제는 안정적인 거시경제 여건, 에너지 비축 등 충분한 대응 여력을 갖추고 있으며, 그간 어떤 어려움에 대해서도 빠른 회복력을 보이고 도약해 왔듯이 다양한 충격에 대응할 수 있는 역량을 보유하고 있다"고 설명했다.

외환·자본시장 선진화 정책에 대해서는 "최근 코스피 상승 흐름은 그동안 추진해 온 기업지배구조 개선 등 제도개선 노력 등을 바탕으로 '코리아 프리미엄'으로 나아가는 초기 단계"라고 평가했다. 또 "획기적인 외환시장 개혁을 통해 원화 접근성을 높임으로써 외환시장의 폭과 깊이를 확대해 나갈 계획"이라고 소개했다.

인공지능(AI) 산업과 반도체 분야를 중심으로 한 산업 발전 가능성과 관련한 질문에는 "글로벌 AI 수요 확대에 힘입어 한국의 반도체 산업이 호조를 보이고 있다"고 설명하며 "세계적인 반도체 기술력과 정보통신 인프라를 기반으로 AI 산업 경쟁력을 지속 강화하고, 바이오·K-콘텐츠 등 다양한 분야에서도 성장 동력을 확충해 우리 산업 전반의 경쟁력을 높여 나가겠다"고 했다.

정부는 이날 IR에서 한국 경제에 대한 상세한 진단도 내놨다. 우선 한국경제는 지난해 하반기 이후 성장 회복 흐름을 보이고 있으며, 낮은 실업률과 안정적인 물가 흐름 등 전반적으로 견조한 거시경제 여건을 갖추고 있다고 진단했다.

이어 수출 경쟁력, 반도체 등 첨단 산업의 혁신 역량, K-콘텐츠 확산 등을 한국 경제의 주요 성장 동력으로 소개하고, 충분한 외환보유액과 높은 순대외자산 규모 등 한국의 견고한 대외 건전성도 강조했다.

한국 경제의 성장 잠재력 제고를 위한 정책 방향으로 인공지능(AI)을 핵심 미래 성장 산업으로 육성하기 위해 관련 예산을 대폭 확대해 글로벌 AI 산업에서의 경쟁력을 높여 나갈 계획이라고 소개했다.

외국인 투자자의 한국 시장 접근성을 제고하기 위해 지난 1월 MSCI 로드맵을 통해 발표한 바와 같이, 외환시장 거래시간을 24시간으로 확대하고 역외 원화결제 인프라를 구축하는 한편, 결제 편의성 제고와 실명확인·고객확인(KYC) 절차 간소화등 자본시장 선진화 노력도 알렸다.

