삼성 갤럭시 S26 개통 시작

사전판매 135만대 역대 최다

이통 3사 모두 '울트라' 인기 ↑

더블스토리지·신기능 등 관심

이동통신 3사가 갤럭시 S26 시리즈 사전 개통을 시작한 가운데 '울트라' 모델 선호도가 가장 높은 것으로 나타났다.

갤럭시 S26 시리즈. 삼성전자 제공 AD 원본보기 아이콘

6일 삼성전자 삼성전자 close 증권정보 005930 KOSPI 현재가 185,600 전일대비 6,000 등락률 -3.13% 거래량 17,700,066 전일가 191,600 2026.03.06 10:57 기준 관련기사 코스닥 3%대 반등…코스피는 보합권 방산주 투자전략 유효? 투자금 부족으로 고민 중이었다면 코스피, 9.63% 급등…코스닥은 역대 최고 상승률 전 종목 시세 보기 에 따르면 갤럭시 S26 시리즈는 국내 사전판매에서 총 135만대가 팔려 역대 갤럭시 S 시리즈 중 최다 판매 기록을 세웠다. 특히 울트라 모델의 인기가 높았다. 이동통신업계에 따르면 SK텔레콤 SK텔레콤 close 증권정보 017670 KOSPI 현재가 75,700 전일대비 2,200 등락률 -2.82% 거래량 411,942 전일가 77,900 2026.03.06 10:57 기준 관련기사 삼정KPMG, MWC 2026 분석 보고서 발간 [MWC26]모바일 넘어 AI·로보틱스 돋보인 축제…"K기술 통했다" [MWC26]K통신 활약…LGU+·SKT·삼성전자 글로벌 모바일 어워드 수상 전 종목 시세 보기 과 KT KT close 증권정보 030200 KOSPI 현재가 59,000 전일대비 1,200 등락률 +2.08% 거래량 210,991 전일가 57,800 2026.03.06 10:57 기준 관련기사 [MWC26]모바일 넘어 AI·로보틱스 돋보인 축제…"K기술 통했다" 한국형 AI 네트워크 협력체 'AINA' 출범…KT 첫 의장사 맡아 KT, 회계 분야 사외이사 후보에 서진석 전 EY한영 대표 추천 전 종목 시세 보기 , LG유플러스 LG유플러스 close 증권정보 032640 KOSPI 현재가 15,170 전일대비 160 등락률 +1.07% 거래량 404,183 전일가 15,010 2026.03.06 10:57 기준 관련기사 [MWC26]모바일 넘어 AI·로보틱스 돋보인 축제…"K기술 통했다" [MWC26]K통신 활약…LGU+·SKT·삼성전자 글로벌 모바일 어워드 수상 [MWC26]"통화로 출장일정 말하니 로봇이 캐리어 준비"…피지컬AI와 만난 익시오의 미래 전 종목 시세 보기 모두 갤럭시 S26 울트라 모델의 사전예약률이 전체의 70%를 차지했다.

모델별 인기 색상은 갤럭시 S26 울트라와 갤럭시 S26은 화이트, 블랙이었고, 갤럭시 S26 플러스는 블랙, 코발트 바이올렛 비중이 높았다. 삼성닷컴, 삼성 강남 전용 컬러는 핑크 골드, 실버 쉐도우 순으로 인기를 끌었다.

또 삼성닷컴에서 갤럭시 S26 시리즈를 사전구매한 고객 중 30% 이상이 '뉴 갤럭시 AI 구독클럽'에 가입한 것으로 집계됐다. 이 서비스는 1년 뒤 기기를 반납하면 512GB 모델 기준가의 50%를 보장한다.

Advertisement

전작 대비 출고가가 최고 16% 인상되면서 사전구매 시 저장 용량을 2배로 업그레이드해주는 '더블 스토리지' 혜택을 받으려는 고객들이 많았던 것으로 분석된다. 최상위 모델인 울트라 1TB 기기는 254만5400원에 달한다. 기본형 256GB 모델은 125만4000원, 플러스 256GB 모델은 145만2000원이다.

AD

갤럭시 S26 시리즈에 적용된 새로운 기능도 대중들의 관심을 끌었다. 특히 울트라 모델에 탑재된 별도 '프라이버시 디스플레이' 기능은 보안 필름 부착 없이 화면 엿보기를 막아줘 외신들로부터 호평받았다. 이 기능은 삼성전자가 5년 이상 공들인 결과물로, 디스플레이 픽셀에서 방출되는 빛의 확산 각도를 제어해 보안 필름 효과를 구현했다.

노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>