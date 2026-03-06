[포토] 대통령 경고 비웃듯 하룻새 20원 오른 주유소

AD
이재명 대통령이 기름값 폭리 행위에 대한 엄정 대응을 지시한 지 하루가 지난 6일(오른쪽 사진), 서울 시내의 한 주유소에서 전날보다 20원 오른 가격에 기름을 판매하고 있다. 앞서 이 대통령은 5일 임시 국무회의를 열고 유류 가격 급등과 매점매석을 막기 위해 지역·유종별 석유류 '최고가격'을 신속히 지정할 것을 지시한 바 있다. 윤동주 기자
꼭 봐야 할 주요 뉴스"밥줄부터 끊길 판"…이란, 호르무즈 막았다가 역...
