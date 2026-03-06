정부합동반 모니터링 실시

경제계 요구도 정부에 전달

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 6일 국회의원회관에서 열린 중동 상황 관련 경제 분야 대응방향 당정실무협의회에서 발언하고 있다. 김현민 기자 AD 원본보기 아이콘

더불어민주당과 재정경제부가 6일 중동 정세 불안으로 국내 주유소 기름값이 급등하자 유류 최고가격제 등을 두고 당정협의를 열었다.

국회 재정경제위원회 민주당 간사인 정태호 의원은 이날 오전 국회의원회관에서 열린 당정실무협의회 직후 기자들과 만나 "(정부는) 필요하다면 유종별·지역별 최고가격제 도입을 준비하고 있다"며 "어제 정유업계를 점검했고 오늘은 주유소를 점검하니 점검 결과에 따라 (대응) 속도가 결정될 것"이라고 밝혔다.

구윤철 경제부총리 겸 재경부 장관은 "오늘부터 정부합동반이 주유소를 전면 점검하고 매점매석 등 기타사항을 모니터링한다"며 "법 위반이 발생하면 무관용 원칙으로, 국가적 상황을 악용해 폭리를 취하는 행위는 절대 용납해선 안 된다는 각오로 대응할 것"이라고 말했다.

그러면서 "(재경부는) 실물반·금융반·에너지반 등 3개 반을 구성해 24시간 모니터링하고 이상징후 발생 시 즉각 대응할 수 있는 공조 체제를 마련했다"며 "중동 지역 선원과 근로자 등의 연락처까지 가지고 있고 필요한 경우 하선할 수 있도록 조치까지 하고 있다"고 설명했다.

이날 당정협의에서 재경위 위원들은 정부에 경제계 요구도 전달했다. 정 의원은 "정유업계는 정부 원유 비축량 방출계획이 있어야 기업 비축량 공급계획을 세울 수 있어서 정부가 (방출)계획을 발표하면 좋겠다는 것을 전달했다"고 했다. 이어 "지금 두바이로부터 원유 수입이 전체의 70%인데 이를 다변화하려면 운송비 차이가 생긴다"면서 "운송비 차이에 따른 지원대책을 정부가 세워달라는 재계 요청을 전달했다"고 덧붙였다.

전영주 기자 ange@asiae.co.kr



전영주 기자 ange@asiae.co.kr