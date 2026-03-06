10일부터 온라인 판매

BMW코리아가 디지털 판매 채널을 통해 희소성을 극대화한 플래그십 SUV 한정 모델을 선보인다. 정규 모델에서 볼 수 없는 전용 색상과 옵션을 조합해 고관여 소비자를 공략한다는 취지다.

BMW X7 M60i xDrive M스포츠 프로 마리나 베이 블루 에디션. BMW 코리아 AD 원본보기 아이콘

BMW코리아는 오는 10일 오후 3시부터 BMW 샵 온라인을 통해 '3월 온라인 한정 에디션' 2종을 출시한다고 6일 밝혔다. 이번 에디션은 럭셔리 SUV인 BMW X7을 기반으로 차별화된 외장색과 M 스포츠 프로 패키지를 적용한 것이 특징이다.

판매 모델은 'BMW X7 M60i xDrive M 스포츠 프로 마리나 베이 블루 에디션'과 'BMW X7 xDrive40d M 스포츠 프로 드라빗 그레이 에디션' 등 2종이다. 마리나 베이 블루 에디션은 M 브랜드의 상징색인 파란색을 적용했으며 8기통 가솔린 엔진을 탑재해 최고출력 530마력의 성능을 발휘한다. 정지 상태에서 시속 100km까지 4.7초 만에 도달하며 가격은 1억8600만원으로 7대 한정 판매된다.

드라빗 그레이 에디션은 도시적인 회색 외장색에 M 스포츠 프로 패키지를 더해 세련미를 강조했다. 6기통 디젤 엔진으로 최고출력 340마력을 내며 파란색 캘리퍼와 검정색 휠 등으로 역동성을 더했다. 가격은 1억6050만원이며 15대 한정 판매될 예정이다.

두 모델 모두 48볼트 마일드 하이브리드 시스템과 에어 서스펜션 등을 갖춰 주행 성능과 승차감을 확보했다. 실내에는 고급 메리노 가죽 시트와 카본 인테리어 트림이 적용됐으며 5-존 자동 공조장치 등 편의 사양을 갖췄다.

BMW X7 xDrive40d M스포츠 프로 드라빗 그레이 에디션. BMW 코리아 원본보기 아이콘

BMW코리아 관계자는 "온라인 채널을 통해 브랜드의 개성을 담은 한정 모델을 지속적으로 선보일 계획"이라며 "차별화된 가치를 추구하는 고객들의 수요를 만족시킬 것"이라고 말했다.

최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



