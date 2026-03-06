국정원 공작원 출신 유튜버와 방송

"친구 아내가 집 나가 아이 봐줬다"

한국사 강사 출신이자 극우 유튜버 전한길이 윤석열 전 대통령의 사법시험 9수 배경으로 지인을 위한 헌신 일화를 소개했다.

4일 유튜브 채널 '전한길뉴스'에 따르면, 전씨는 국정원 공작관 출신 유튜버 최씨와 '윤 전 대통령의 9수 이유'를 주제로 대화를 나눴다.

최씨는 "다음 주가 시험인데 결혼한 친구가 아내가 집을 나가 아이를 맡길 사람이 없다고 하자 윤 전 대통령이 알사탕을 한 봉지 사 들고 가 3박4일 동안 아이들을 돌봤다"며 "이런 일이 여러 번 있었다"고 밝혔다.

최씨는 또 윤 전 대통령이 동기가 결혼하면서 함을 져 줄 친구가 없다고 하면 시골까지 가서 도와주기도 했다고 전했다. 그는 윤 전 대통령에 대해 "사회적으로 큰 문제가 생기면 해결될 때까지 파고드는 성향이 있었다"고 설명했다.

전씨는 이날 방송에서 윤 전 대통령과 최근 서신을 교환한 사실도 공개했다. 전씨는 현재 정세와 심경을 담은 A4용지 7장 분량의 편지를 변호인을 통해 전달했다고 밝혔다.

전씨에 따르면 윤 전 대통령은 변호인을 통해 편지를 받고 반가웠다는 뜻을 전하며, 이준석 개혁신당 대표와의 부정선거 TV 토론을 언급한 것으로 알려졌다. 이어 "국민을 일깨운 성공적이고 대단한 토론이었다"며 전씨의 용기와 헌신에 감사하다는 취지의 메시지를 전했다고 공개했다.

