WBC C조 1차전 11-4 완승

문보경 만루포, 위트컴 2홈런 폭발

선발 소형준 3이닝 무실점 호투

7일 일본, 8일 대만과 운명의 승부

출발이 좋다. 한국 야구 대표팀이 월드베이스볼클래식(WBC)에서 체코를 제압했다. 류지현 감독이 이끄는 한국은 5일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 WBC 조별리그 C조 1차전 체코와의 경기에서 문보경(LG 트윈스)과 셰이 위트컴(휴스턴 애스트로스), 저마이 존스(디트로이트 타이거스)의 홈런포를 앞세워 11-4로 이겼다.

한국은 일본(7일 오후 7시), 대만(8일 낮 12시), 호주(9일 오후 7시)와 조별리그를 소화한다. 상위 2팀은 14일부터 미국 플로리다주 마이애미에서 열리는 8강 토너먼트에 진출한다. 2006년 초대 WBC 4강, 2009년 2회 대회 준우승을 차지한 한국은 이후 3회(2013· 2017· 2023년) 연속 조별리그를 통과하지 못했다.

한국 선수들이 WBC 조별리그 C조 1차전에서 체코를 대파한 뒤 비행기 세리머니를 펼치고 있다. 도쿄=연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

한국은 이날 김도영(KIA 타이거즈)-존스-이정후(샌프란시스코 자이언츠)-안현민(kt 위즈)-문보경(LG 트윈스)-위트컴-김혜성(로스앤젤레스 다저스)-박동원(LG)-김주원(NC 다이노스)으로 선발 타순을 구성했다. 지난 3일 오릭스 버펄로스와 평가전 때 타순과 동일한 라인업이다.

1회부터 방망이가 폭발했다. 2볼넷과 1안타로 만든 1사 만루에서 문보경이 오른쪽 담장을 넘기는 4점 아치를 그렸다. 홈런 비거리는 130m다. 2회 1점을 추가해 5-0으로 달아난 한국은 3회 위트컴이 왼쪽 펜스 상단에 떨어지는 솔로 홈런포를 쏘아 올렸다. 위트컴은 6-3으로 쫓긴 5회 좌월 투런 홈런을 터뜨리며 체코전 승리의 특급 도우미가 됐다.

선발로 나선 소형준(kt)은 3이닝 4안타 2삼진 무실점으로 호투했다. 이어 노경은(SSG 랜더스)도 4회 마운드에 올라 1이닝을 실점 없이 마쳤다. 한국은 6-0으로 앞선 5회 정우주(한화 이글스)가 테린 바브라에게 3점 홈런을 맞고 3점 차로 쫓겼지만 이후 6회 박영현(kt)-7회 조병현(SSG)-8회 김영규(NC)-9회 유영찬(LG)가 4이닝을 1실점으로 책임지며 귀중한 승리를 챙겼다.

문보경이 WBC 조별리그 C조 1차전 체코와의 경기에서 1회 만루 홈런을 터뜨리고 있다. 도쿄=연합뉴스 원본보기 아이콘

첫 경기를 승리로 장식한 한국은 주말 강력한 우승 후보인 일본과 조 2위를 다툴 것으로 보이는 대만을 상대한다. 디펜딩 챔피언인 일본은 C조에서는 가장 전력이 강하다. 오타니 쇼헤이, 야마모토 요시노부(이상 로스앤젤레스 다저스) 등 메이저리그 월드시리즈 우승 멤버가 건재하다.

일본은 한국전에 왼손 투수 기쿠치 유세이(로스앤젤레스 에인절스)를 선발로 내세울 전망이다. 기쿠치는 일본프로야구 세이부 라이온스에서 활약하다가 2019년 메이저리그 시애틀 매리너스와 계약해 빅리그에 진출했다. 2022년과 2023년에는 류현진(한화)과 토론토 블루제이스에서 한솥밥을 먹기도 했다. 기쿠치의 빅리그 통산 성적은 48승 58패, 1세이브, 평균자책점 4.46이다.

한국은 WBC 조별리그 2차전에서 오타니 쇼헤이가 이끌고 있는 일본을 상대한다. 연합뉴스 원본보기 아이콘

일본은 상대한 직후 곧바로 대만을 만난다. 한국은 WBC에서 대만을 만나 4전 4승을 거뒀지만, 절대 방심할 수 없는 상대다. 2024년 프리미어12에서 우승한 대만은 평균 연령 26.7세로 WBC 전체 출전 팀 중 가장 젊다. 미국 마이너리그 유망주와 일본프로야구 자원이 주축이다. 린안커(세이부 라이온스), 스튜어트 페어차일드(탬파베이 레이스), 린위민(애리조나 다이아몬드백스), 구린루이양(니혼햄 파이터스), 쉬뤄시(소프트뱅크 호크스) 등이 주요 선수다.

다만, 대만은 조별리그 1차전에서 호주에 0-3으로 완패해 8강 토너먼트 진출 티켓 확보에 비상이 걸렸다. 호주전에서 간판타자인 주장 천제셴(퉁이 라이온스)이 손가락을 다쳤다. 디트로이트에서 뛰는 리하오위는 소속팀의 반대로 결장했다. 호주전 선발 투수 쉬뤄시(소프트뱅크)의 투구 수가 53구여서 한국전에 출전할 수가 없다는 것도 변수다.

노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



