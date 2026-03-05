미국·이스라엘과 전면전으로 치닫고 있는 이란에서 탈출한 한국인 일행이 무사히 귀국했다.


연합뉴스

5일 오후 6시 8분께 우리 교민 등 일행을 태우고 튀르키예 이스탄불에서 출발한 튀르키예항공 비행기(TK090)는 인천국제공항 활주로에 안착했다.

외교부에 따르면 이란 체류 한국인 20여명은 지난 3일 오전 5시께 테헤란에서 출발해 전날 저녁 국경을 넘어 투르크메니스탄으로 대피했다. 일행에는 이란 여자배구 국가대표팀 이도희 감독도 포함됐다.

"부르는 게 값" 이코노미석 가격이 1250만원?…항공권 900% 뛰었다[미국-이란 전쟁]
이란뿐 아니라 사우디아라비아에 체류하던 대기업 주재원 등 10여명도 해당 비행편을 통해 귀국했다. 이들도 육로로 이스탄불까지 이동한 것으로 전해졌다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

