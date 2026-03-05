매출 14.1%·영업익 20.1%증가

동국제약 동국제약 close 증권정보 086450 KOSDAQ 현재가 18,700 전일대비 1,080 등락률 +6.13% 거래량 382,616 전일가 17,620 2026.03.05 15:30 기준 관련기사 동국제약, 로렐린데포주 3개월 제형 3상 완료 동국제약, 센텔리안24 글로벌 앰배서더로 투모로우바이투게더 '태현' 발탁 동국제약, 장·간·항산화 겨냥 건기식 3종 출시 전 종목 시세 보기 이 지난해 매출과 영업이익 모두 두 자릿수 성장률을 기록하며 사상 최대 실적을 달성했다.

5일 동국제약 공시에 따르면 회사는 지난해 연결기준 연간 매출액 9269억원, 영업이익은 966억원을 기록했다. 이는 전년 대비 각각 14.1%, 20.1% 증가한 수치다. 특히 4분기 영업이익은 전년 동기 대비 37.6% 급증하며 가파른 성장세를 증명했다.

서울 강남구 동국제약 청담사옥 전경. 동국제약 AD 원본보기 아이콘

이번 호실적은 매출 확대에 따른 판관비 효율화와 헬스케어 사업의 유통채널 다각화가 수익성 개선으로 이어진 결과로 풀이된다. 사업 부문별로도 OTC(일반의약품), ETC(전문의약품), 헬스케어, 글로벌 사업 등 전 부문이 고른 성장세를 보였다.

전문의약품(ETC) 부문은 전년 대비 10%대 성장을 기록했다. 특히 자체 생산 주사제의 활약이 두드러졌는데, 전립선암 및 성조숙증 치료제인 '로렐린'이 성장을 주도했고 종합병원 영역의 '알로스틴'도 시장 점유율을 대폭 확대했다. 헬스케어 부문에서는 더마코스메틱 브랜드 '센텔리안24'가 북미와 일본 등 글로벌 시장에서 가시적인 성과를 냈으며, 건기식 브랜드 '마이핏' 시리즈는 누적 매출 380억 원을 돌파하며 사업부의 핵심 브랜드로 부상했다.

동국제약은 향후 오픈 이노베이션(개방형 혁신)을 통해 미래 파이프라인을 확보하고 지속적인 성장 동력을 강화할 방침이다. 특히 약물전달시스템(DDS) 전담 조직인 DK의약연구소를 중심으로 리포좀 기술 기반의 항진균제 '암포테리신B', 마이크로스피어 기술을 활용한 '로렐린' 등을 순차적으로 상업화할 예정이다. 이를 기반으로 비만치료제 등 다양한 신제품을 개발해 글로벌 DDS 혁신 기업으로 도약하겠다는 전략이다.

올해 동국제약은 신규 안착한 약국 화장품 브랜드 '마데카 파마시아'의 고도성장과 더불어 반려동물 관련 제품군을 신사업으로 확장할 계획이다. 또한 기존의 강점인 약국 유통력을 활용한 타사 제휴 품목 확대를 통해 성장세를 이어갈 예정이다. 수출 부문에서도 전립선비대증 복합제 '유레스코' 등 고부가가치 제품을 앞세워 터키, 브라질, 멕시코 등 글로벌 시장 공략을 가속화한다는 구상이다.

