외교부, 중동상황 악화로 이란 전역 '여행금지' 발령
외교부가 5일 오후 6시부로 중동상황 악화로 인해 이란의 여행정보 현황을 여행금지(여행경보 4단계)로 올렸다.
이란 전역 여행정보 현황 전후 사진. 외교부 제공
외교부는 "중동 상황 악화로 인해 우리 국민이 방문·체류할 경우 신변 안전이 매우 심각하게 우려되는 이란에 대해 이날 오후 6시부로 여행금지(여행경보 4단계)를 발령하기로 결정했다"고 밝혔다. 이란은 지난해 6월 17일부터 전 지역 출국권고(여행경보 3단계)가 발령 중이었다.
이번 조치로 이란 전역이 여행금지로 지정됐으며 예외적 여권 사용 허가를 받지 않고 이란에 방문·체류하는 경우 여권법 관련 규정에 따라 처벌을 받을 수 있다. 외교부는 "해당 지역 여행을 계획하고 있는 우리 국민께서는 여행을 취소해주시기 바라며, 해당 지역에 체류 중인 우리 국민께서는 철수해주시기 바란다"고 밝혔다.
이한나 기자 im21na@asiae.co.kr
