급등장에 매수 사이드카 발동

연이틀 폭락한 코스피가 급반등해 5550선을 회복했고, 코스닥은 14% 폭등했다.

코스피가 장 초반 급등해 매수 사이드카가 발동한 5일 서울 하나은행 본점 딜링룸에서 직원이 증시와 환율 등을 모니터하고 있다. 조용준 기자 AD 원본보기 아이콘

5일 코스피는 전장보다 490.36포인트(9.63%) 오른 5583.90으로 마감했다. 개인은 1조7929억원을 순매수했다. 외국인과 기관은 각각 1567억원, 1조7152억원을 순매도했다. 모든 업종이 큰 폭으로 상승했다. 금속 9.67%, 운송장비·부품 8.89%, 금융 8.26%, 제약 8.02%, 보험 8.01%, 화학 7.97%, 통신 7.2% 등이 강세를 보였다.

시가총액 상위 종목을 살펴보면 삼성전자 삼성전자 close 증권정보 005930 KOSPI 현재가 191,600 전일대비 19,400 등락률 +11.27% 거래량 52,924,583 전일가 172,200 2026.03.05 15:30 기준 관련기사 MWC서 활약…LGU+·SKT·삼성전자 글로벌 모바일 어워드 수상 삼성 '갤럭시 S26 울트라' MWC26서 '최고 전시 제품상' 수상 코스피, 장중 5700선 회복…코스닥도 '껑충' 전 종목 시세 보기 (11.38%), SK하이닉스 SK하이닉스 close 증권정보 000660 KOSPI 현재가 941,000 전일대비 92,000 등락률 +10.84% 거래량 6,401,726 전일가 849,000 2026.03.05 15:30 기준 관련기사 코스피, 장중 5700선 회복…코스닥도 '껑충' 중동발 지정학적 위기감 고조에 주목받는 방산주...투자전략 어떻게 가져갈까? 위협받는 '오천피' 붕괴된 '천스닥'…그나마 외국인은 찔끔 돌아왔다 전 종목 시세 보기 (11.43%), 현대차 현대차 close 증권정보 005380 KOSPI 현재가 548,000 전일대비 47,000 등락률 +9.38% 거래량 2,663,493 전일가 501,000 2026.03.05 15:30 기준 관련기사 코스피, 장중 5700선 회복…코스닥도 '껑충' 중동발 지정학적 위기감 고조에 주목받는 방산주...투자전략 어떻게 가져갈까? 현대모비스, '아틀라스' 핵심부품 5종 추가 수주 가능성 전 종목 시세 보기 (9.38%), LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 close 증권정보 373220 KOSPI 현재가 371,500 전일대비 24,000 등락률 +6.91% 거래량 540,232 전일가 347,500 2026.03.05 15:30 기준 관련기사 코스피, 장중 5700선 회복…코스닥도 '껑충' 위협받는 '오천피' 붕괴된 '천스닥'…그나마 외국인은 찔끔 돌아왔다 5000선 붕괴 직전 코스피, 5200대로 반등 전 종목 시세 보기 (7.34%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 close 증권정보 207940 KOSPI 현재가 1,647,000 전일대비 131,000 등락률 +8.64% 거래량 70,178 전일가 1,516,000 2026.03.05 15:30 기준 관련기사 위협받는 '오천피' 붕괴된 '천스닥'…그나마 외국인은 찔끔 돌아왔다 5000선 붕괴 직전 코스피, 5200대로 반등 코스피 3%대 하락출발… 장초반 사이드카 발동하기도 전 종목 시세 보기 (8.77%), SK스퀘어 SK스퀘어 close 증권정보 402340 KOSPI 현재가 566,000 전일대비 59,000 등락률 +11.64% 거래량 782,233 전일가 507,000 2026.03.05 15:30 기준 관련기사 코스피, 장중 5700선 회복…코스닥도 '껑충' 위협받는 '오천피' 붕괴된 '천스닥'…그나마 외국인은 찔끔 돌아왔다 코스피 3%대 하락출발… 장초반 사이드카 발동하기도 전 종목 시세 보기 (11.83%) 등이 줄줄이 상승했다.

전날 코스피는 미국과 이란 간 전쟁 발발 여파로 698.37포인트(12.06%) 급락, 역대 최대 낙폭과 하락률을 기록했다. 지난 3일 452.22포인트(7.24%) 하락한 데 이어 이틀간 총 1150.59포인트(19.3%)를 내줬다.

Advertisement

코스닥지수는 전장보다 137.97포인트(14.10%) 오른 1116.41로 마감했다. 코스닥 상승률은 역대 가장 높았다. 지난 2008년 10월 30일 기록한 직전 1위(11.47%) 기록을 무려 17년 4개월 만에 경신했다.

외국인과 기관은 각각 8378억원, 7417억원 순매수했고, 개인은 1조5529억원을 순매도했다. 에코프로 에코프로 close 증권정보 086520 KOSDAQ 현재가 160,800 전일대비 27,000 등락률 +20.18% 거래량 4,321,845 전일가 133,800 2026.03.05 15:30 기준 관련기사 연 5%대 금리로 저가매수자금, 신용미수대환자금 모두 OK 코스피, 장중 5700선 회복…코스닥도 '껑충' 위협받는 '오천피' 붕괴된 '천스닥'…그나마 외국인은 찔끔 돌아왔다 전 종목 시세 보기 (20.18%), 알테오젠 알테오젠 close 증권정보 196170 KOSDAQ 현재가 372,000 전일대비 40,000 등락률 +12.05% 거래량 641,312 전일가 332,000 2026.03.05 15:30 기준 관련기사 코스피, 장중 5700선 회복…코스닥도 '껑충' 위협받는 '오천피' 붕괴된 '천스닥'…그나마 외국인은 찔끔 돌아왔다 5000선 붕괴 직전 코스피, 5200대로 반등 전 종목 시세 보기 (12.05%), 에코프로비엠 에코프로비엠 close 증권정보 247540 KOSDAQ 현재가 195,400 전일대비 29,800 등락률 +18.00% 거래량 1,232,158 전일가 165,600 2026.03.05 15:30 기준 관련기사 코스피, 장중 5700선 회복…코스닥도 '껑충' 위협받는 '오천피' 붕괴된 '천스닥'…그나마 외국인은 찔끔 돌아왔다 5000선 붕괴 직전 코스피, 5200대로 반등 전 종목 시세 보기 (18.00%), 삼천당제약 삼천당제약 close 증권정보 000250 KOSDAQ 현재가 796,000 전일대비 151,000 등락률 +23.41% 거래량 441,740 전일가 645,000 2026.03.05 15:30 기준 관련기사 코스피, 장중 5700선 회복…코스닥도 '껑충' 위협받는 '오천피' 붕괴된 '천스닥'…그나마 외국인은 찔끔 돌아왔다 5000선 붕괴 직전 코스피, 5200대로 반등 전 종목 시세 보기 (23.41%), 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 close 증권정보 277810 KOSDAQ 현재가 837,000 전일대비 133,000 등락률 +18.89% 거래량 382,059 전일가 704,000 2026.03.05 15:30 기준 관련기사 코스피, 장중 5700선 회복…코스닥도 '껑충' 위협받는 '오천피' 붕괴된 '천스닥'…그나마 외국인은 찔끔 돌아왔다 5000선 붕괴 직전 코스피, 5200대로 반등 전 종목 시세 보기 (18.89%) 등 시가총액 상위 종목이 전부 급등했다.

국내 증시가 전날 폭락 이후 급반등하면서 코스피와 코스닥에서 동시에 프로그램매수호가 일시효력정지(사이드카)가 발동됐다. 한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 6분 02초께 코스피200선물지수의 변동으로 5분간 프로그램매수호가의 효력이 정지됐다. 발동 시점 당시 코스피200선물지수는 전일 종가보다 82.60포인트(10.84%) 상승한 844.00이었다. 코스피 매수 사이드카가 발동된 것은 지난달 3일 이후 한 달만이다.

AD

코스닥150선물가격과 코스닥150지수의 변동으로 5분간 프로그램매수호가의 효력이 정지됐다. 발동 시점 당시 코스닥150 선물은 전일종가보다 178.40포인트(10.40%) 상승했으며 코스닥150지수는 187.18포인트(10.92%) 상승했다. 코스닥 사이드카가 발동된 것은 지난달 19일 이후 약 한 달 만이다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>