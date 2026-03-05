하메네이 사망에 기뻐하는 이란인들

트럼프 시그니처 춤 추며 환호

미국과 이스라엘의 이란 공습으로 아야톨라 세예드 알리 하메네이 이란 최고 지도자가 사망하자 일부 이란인들이 '트럼프 댄스'를 추는 영상을 올리며 환호했다고 미국 뉴욕포스트가 보도했다. 보도 이후 매체가 소개한 영상 속 인물은 "그 춤추던 여자가 바로 나"라며 직접 입장을 밝혔다.

"미국서 공학 박사 과정 중"…하메네이 사망에 춤춘 여성 정체

앞서 2일(현지시간) 뉴욕포스트는 일부 이란인들이 하메네이를 제거한 도널드 트럼프 미국 대통령에게 감사를 표하며 트럼프 댄스를 췄다고 보도했다. 트럼프 댄스는 트럼프 대통령이 대선 유세 과정에서 선보였던 춤으로, 양팔을 위아래로 흔드는 동작이 특징이다. 빌리지 피플의 'YMCA' 음악에 맞춰 추는 장면이 반복 노출되며 트럼프 대통령의 시그니처 춤으로 자리 잡았다.

뉴욕포스트에서 소개한 영상 속 여성은 이후 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X·옛 트위터)를 통해 "그 춤추던 여자가 바로 저"라고 밝혔다. 여성은 "몇 년 전에 이란을 떠나 현재 미국에서 공학 박사 과정을 밟고 있다"며 "이곳에서 누리는 자유에 더할 나위 없이 감사하다"고 했다. 이어 "수많은 이란인이 그토록 간절히 바라던 꿈이 이루어졌다. 사랑과 지지를 보내준 미국 국민 여러분께 감사드린다"고 전했다.

"독재자가 죽었다" "인생 최고의 날"…이란인들 환호

트럼프 댄스를 추는 이란인들의 모습은 SNS에서 어렵지 않게 찾아볼 수 있다. 이란 출신 활동가 사나 에브라히미는 하메네이 사망 당일인 지난달 28일 자신의 X에 트럼프 춤 영상을 게재하며 "나는 이란 사람이고 오늘은 제 인생 최고의 날"이라며 "독재자이자 살인자인 하메네이가 죽었다"고 적었다. 해당 영상은 3일 만에 조회 수 3000만회를 돌파했다.

이 밖에도 수십 명의 사람이 광장과 건물 밖에서 함께 춤을 추며 트럼프 대통령을 찬양하는 모습, 공습으로 인해 연기가 피어오르는 건물을 보며 '아이 러브 트럼프'를 외치는 학생들의 모습도 포착됐다. 뉴욕 타임스스퀘어와 로스앤젤레스(LA) 웨스트우드 등에서도 이란계 미국인과 이란인들이 깃발을 흔들고 춤을 추며 기쁨을 표했다.

하메네이는 지난달 28일 미국과 이스라엘이 단행한 대이란 군사공격 과정에서 사망한 것으로 전해졌다. 트럼프 대통령은 자신의 SNS 계정을 통해 "역사상 가장 사악한 인물 중 한 명이 사망했다"며 "이는 이란 국민과 세계 여러 나라 희생자들을 위한 정의"라고 밝혔다. 이어 "이란 국민이 나라를 되찾을 기회"라고 덧붙였다.

서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr



