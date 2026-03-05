윤상현, 尹 전 대통령에 편지 보내

전한길 "전화번호 삭제할 것"

윤석열 전 대통령의 측근이었던 윤상현 국민의힘 의원이 윤 전 대통령에게 "윤어게인 세력을 말려달라"는 편지를 보냈다는 주장이 전해졌다.

4일 전 한국사 강사이자 보수 유튜버 전한길씨는 자신의 유튜브 채널을 통해 윤상현 의원이 윤석열 대통령에게 편지를 보낸 사실을 공개하면서 "다시는 전화하지 말라"고 절연을 선언했다.

전씨에 따르면 윤 의원은 설 명절 무렵, 윤 전 대통령에게 "전씨를 비롯해 윤 전 대통령의 가치를 계승하겠다고 주장하는 지지 세력의 활동을 직접 나서서 만류해달라"는 취지의 편지를 보냈다.

이에 윤 전 대통령은 변호인단을 통해 "고맙다. 충정은 알겠다. 깊이 고민하겠다"는 답변을 전한 것으로 전해졌다.

전씨는 이에 대해 정제된 표현 속 분노가 담겨 있는 것이라고 해석했다. 그는 "친윤을 자처하던 인물이 어떻게 갇혀 있는 대통령에게 이런 요구를 할 수 있느냐"라며 "윤상현이라는 이름 석 자를 내 전화기에서 삭제할 것이다. 당신을 안다는 것 자체가 치욕스러우니 다시는 전화하지 마라"고 말했다.

