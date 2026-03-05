대성에너지㈜는 5일 대한적십자사 대구지사와 함께 대구 서구노인복지관 2층 실버식당에서 무료급식 봉사활동을 실시했다. 이번 행사는 서구 지역 취약계층에게 따뜻한 한 끼 식사를 제공함으로써 기업의 사회적 책임을 실천하고, 지역사회에 나눔 문화를 확산하기 위해 마련됐다.

이날 행사는 대성에너지 임직원과 대한적십자사 서구봉사원 등 약 50명이 참여해 배식과 식사 지원 활동을 펼쳤으며, 지역 어르신 등 400여명이 식사를 제공받았다. 참여자들은 식사 준비부터 배식, 정리까지 전 과정에 힘을 보태며 현장에 온기를 더했다.

대성에너지 직원들이 대구 서구지역 취약계층들에게 무료급식 봉사활동을 펼치고 있다.

행사에 참석한 대성에너지 김종윤 본부장은 "작은 정성이지만 어르신들께 든든한 한 끼를 대접할 수 있어 뜻깊게 생각한다"며 "앞으로도 지역사회와 함께 호흡하며 실질적인 도움이 되는 사회공헌 활동을 지속적으로 이어가겠다"라고 밝혔다.

한편, 대성에너지는 대한적십자사와 협력해 무료급식 봉사, 명절 희망 꾸러미 지원, 매칭그랜트 후원 사업 등 다양한 사회공헌 활동을 꾸준히 전개하며, 지역과 상생하는 에너지 기업으로서 ESG 기반의 나눔 경영을 실천하고 있다.

