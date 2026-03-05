“창구 안 가도 된다”… BNK부산은행, 햇살론 특례 비대면 모바일 확대 출시

모바일뱅킹 앱 통해 간편 가입 가능, 금융 접근성 강화



금리 최대 6.0%p 인하·성실상환자 보증료 인하 혜택

BNK부산은행(은행장 김성주)은 5일, 지난 1월 2일 정책 서민금융 지원체계 개편에 따라 신규 출시한 '햇살론 특례' 상품을 비대면 채널로 확대해 판매한다.

'햇살론 특례' 상품은 부산은행 모바일뱅킹 앱(App)을 통해 가입 가능한 서민금융진흥원 100% 보증상품이다. 대출 대상은 연소득 3500만원 이하이면서 신용평점 하위 20%에 해당하는 고객으로 최대한도는 1000만원이다.

일반 대상자의 경우 대출금리는 최대 연 12.5%로 기존 '햇살론15' 금리 15.9% 대비 3.4%p 인하됐으며, 사회적배려대상자는 최대 연 9.9%가 적용돼 기존 대비 최대 6.0%p 낮아졌다.

또, 이용 고객 중 실행 후 1년이 경과 한 성실 상환자는 보증료 인하 혜택을 받을 수 있다. 매 1년 경과 시점 기준 최근 1년간 누적 연체 일수가 60일 이하와 연체 횟수가 6회 미만 요건을 충족할 경우 최대 3.0%의 보증료 인하가 적용되며, 인하 시점에 연체 중인 경우에는 제외된다.

부산은행 장인호 개인고객그룹장은 "이번 햇살론 특례 비대면 채널 확대 출시를 통해 금융소외 계층이 보다 편리하고 신속하게 금융지원 혜택을 이용할 수 있게 됐다"며 "앞으로도 지역 내 중저신용자 등 금융 사각지대에 놓인 취약계층 지원을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.

