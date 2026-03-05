높이 100m→155m 완화

청년창업정보교육센터·외국인주민센터 공공기여 도입

마포3구역 3지구 도시정비형 재개발사업 위치도. 서울시 AD 원본보기 아이콘

서울 마포구 노고산동에 42층 높이 298가구 규모의 공동주택이 들어선다.

서울시는 제2차 도시계획위원회 수권분과위원회를 개최하고 신촌지역 마포3구역 3지구 도시정비형 재개발사업 추진을 위한 지구단위계획 및 정비계획 변경(안)을 수정가결했다고 5일 밝혔다.

대상지인 마포구 노고산동 31-77번지 일대는 신촌역 인근 백범로에 접한 역세권이다. 도심 업무지구와 접근성이 우수한 지역이지만 사업성 부족으로 시공사 선정이 어려웠다.

이번 변경안에는 공공기여 등을 통해 용적률 993%, 높이 155m 이하로 밀도가 결정됐다. 지하 7층에서 지상 42층 규모의 공동주택(298가구), 업무시설, 근린생활시설, 공공시설이 건립될 계획이다,

전용면적 48㎡의 소형주택 위주의 공급에서 2~4인 가구를 고려한 중형주택(전용 59㎡와 85㎡ 이상)을 도입해 사업 실현성을 높였다. 또 대상지 북측과 동측의 이면도로(백범로1길)를 각각 2m씩 확폭하고 전신주 등 가로지장물을 지중화했다. 지상 2층에 청년창업정보교육센터와 외국인 주민센터도 조성한다. 시는 대상지 내외의 노후된 상·하수관로를 정비하는 계획도 포함하였다.

안대희 도시공간본부장은 "이번 정비계획은 신촌지역 마포1~4구역에 대하여 기본계획 변경 사항을 반영한 첫 사례로 앞으로 신촌역 일대의 정비사업이 더욱 활발히 추진돼 지역 활성화에 활기를 부여하게 될 것으로 기대된다"라고 말했다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr



