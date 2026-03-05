한국문화예술위원회 위원추천위원회는 오는 20일 오후 6시까지 한국문화예술위원회 9기 위원 후보자를 공개 모집한다고 5일 밝혔다.

추천위는 '문화예술진흥법'에 따라 문화예술 각 분야의 민간위원으로 구성되며, 문예위 위원의 공개모집, 심사, 추천 등 전반을 주관한다. 이번 공모에서는 문학, 미술, 음악, 무용, 연극, 전통예술 등 6개 분야의 문예위 위원 후보자를 찾는다.

문예위는 문화예술진흥 사업 및 문화예술진흥기금을 관리하는 위원회다. 문예위 위원은 위원회의 운영뿐만 아니라 사업 전반에 관한 의사결정을 한다.

응모를 원하는 개인은 직접 방문(문화체육관광부)하거나 우편, 전자우편 등으로 원서를 제출하면 된다. 공모에 대한 자세한 내용은 문화체육관광부와 문예위 누리집에 게시된 공고문에서 확인할 수 있다.

