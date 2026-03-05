송파한양1차, 954가구 단지로 재탄생한다

43년 된 서울 송파구 송파한양1차아파트가 기존 576가구에서 954가구로 확대 조성된다.

서울시는 제2차 도시계획위원회에서 이 같은 내용을 담은 정비계획을 수정가결했다고 5일 밝혔다.

이번 정비계획에 따라 최고 29층 규모로 총 954가구(공공주택 156가구)가 조성된다. 기존보다 65% 늘어난 규모다.

송파한양1차아파트는 지하철 8호선 석촌역과 송파근린공원 등 편의시설과 송파초, 가락중 등 교육 인프라가 잘 갖춰져있어 재건축을 통해 주거 만족도를 높일 수 있는 곳이다.

Advertisement

서울시는 이번 정비계획으로 단지 내 다함께돌봄센터, 작은 도서관 유아·어린이 놀이터가 외부에 개방돼 지역 주민 모두 편리하게 이용할 수 있도록 계획했다. 또 백제고분로44길·46길과 가락로는 도로 폭을 확대해 주변 일대의 교통 흐름을 개선한다는 계획이다.

이번 송파한양1차아파트 재건축 정비계획 결정으로 인근 송파한양2차아파트(1346가구)와 함께 송파동 일대 주택공급 활성화에도 탄력이 붙을 전망이다.

AD

최진석 서울시 주택실장은 "재건축사업 처리기한제 등을 활용해 정비사업 기간을 대폭 단축하고, 주택공급이 차질 없이 이뤄지도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>