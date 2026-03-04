튀르키예 국방부는 4일(현지시간) 이란에서 발사돼 튀르키예로 향하던 탄도미사일을 성공적으로 격추했다고 밝혔다.

국방부는 성명을 통해 "이 미사일은 이라크와 시리아 영공을 지나 튀르키예로 접근했으나, 동부 지중해에 배치된 북대서양조약기구(NATO·나토) 공군과 방공 시스템에 의해 신속히 요격, 무력화됐다"고 설명했다.

요격 후 미사일 잔해는 튀르키예 남부 하타이주 되르티올 지역에 떨어졌지만, 다행히 사상자는 발생하지 않았다.

국방부는 "영토와 영공 수호를 위해 필요한 모든 조치를 단호하고 주저 없이 취하겠다"며 "어떤 적대적 행위에도 대응할 권리가 있다"고 경고했다.

이번 미사일이 미군이 주둔한 튀르키예 남부 인지를르크 공군기지를 겨냥했을 가능성도 제기되고 있다.

이란은 지난달 28일부터 미국과 이스라엘의 공격에 대응해 주변 중동 국가 내 미군 기지를 겨냥한 공격을 감행하고 있다.

다만, 나토 가입국인 튀르키예에 대해서는 군사적 행동을 자제해왔다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>